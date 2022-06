Amateure Westfalen: Pokal und Meisterschaft - so ist der Zeitplan

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat angekündigt, wann der Pokal ausgelost wird und die Staffeleinteilung veröffentlicht wird.

Seit wenigen Tagen und Wochen ruht der Ball im Amateurbereich in Westfalen. Doch die neue Spielzeit wirft bereits ihre Schatten voraus. So hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen am Mittwoch angekündigt, wie der Zeitplan in den kommenden Wochen aussieht.

Der erste wichtige Termin ist der 6. Juli (18 Uhr). Hier wird in der Rotunde des SportCentrum Kaiserau die erste Runde im Westfalenpokal ausgelost. Insgesamt 64 Teams befinden sich in der Lostrommel. Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind wieder Vertreter*innen von allen Vereinen eingeladen.

"Wir freuen uns sehr darauf, die teilnehmenden Klubs wieder bei uns begrüßen zu können. Das ist immer ein schönes Miteinander. Zudem können die Vereinsvertreter bereits die Termine für die erste Runde abstimmen", fiebert auch Pokalspielleiter Klaus Overwien der Ziehung entgegen. Bis einschließlich zum Viertelfinale werden die Paarungen gelost.

Staffeleinteilung am Donnerstag, 7. Juli

Einen Tag später wird der Verband mitteilen, wie die überkreislichen Spielklassen im Männer- und Frauenfußball aussehen. Als Veröffentlichungstermin hat der Vorsitzende Reinhold Spohn, der sich auf dem FLVW-Verbandstag am 25. Juni um eine Wiederwahl bewirbt, den 7. Juli (mittags) festgesetzt.

Spohn hat bereits verkündet, dass es in der neuen Spielzeit definitiv keine 14 Bezirksliga-Staffeln im westfälischen Männerfußball mehr geben wird. "Durch den vermehrten Aufstieg in der vorzeitig beendeten Corona-Saison 2019/20 war die Aufstockung nötig. Jetzt möchten wir langsam wieder zum ursprünglichen System zurückkehren", sagt Spohn.

Für die kommende Spielzeit sind zunächst 13 statt der ursprünglich zwölf Staffeln geplant.