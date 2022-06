Oberliga Niederrhein: TVD Velbert holt Spieler aus U19 von RWE

Der TVD Velbert hat zwei weitere Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Einer kommt vom Ligarivalen Cronenberg, einer aus der U19 von RWE.

Zwei neue für den TVD Velbert: Der Niederrhein-Oberligist hat John-Max Kowalski aus der U19 von Rot-Weiss Essen unter Vertrag genommen. Zudem kommt Schlussmann Dejan Zecevic vom Liga-Konkurrenten Cronenberg zur Mannschaft von Trainer Marcel Bastians.

Kowalski war Teil der starken Essener U19-Elf unter Trainer Vincent Wagner, die in der abgelaufenen U19-Bundesliga-Saison den sechsten Platz belegen konnte. Der 19-Jährige steuerte in seinen 13 Spielen zwei Treffer bei. Der gebürtige Wuppertaler hatte in der Jugend auch für Fortuna Düsseldorf, in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 und beim VfL Bochum gespielt.

Dejan Zecevic war ein Wunschspieler des Torwarttrainers Dustin Paczulla, der laut Pressemitteilung der Velberter „seine Fühler entsprechend ausgestreckt“ habe. Der gebürtige Gelsenkirchner hatte nach seiner Zeit in der Jugend von Schalke 04 und dem Wuppertaler SV seine erste Erfahrungen im Seniorenbereich beim ASC 09 Dortmund gesammelt. Im vergangenen Sommer ging es dann zum Cronenberger SC, wo er in der am kommenden Sonntag endenden Saison 13 Spiele absolviert. Zwei mal blieb er dabei ohne Gegentor.

Das Duo sind die Neuzugänge drei und vier beim Niederrhein-Oberligisten, der vor dem letzten Spiel am kommenden Mittwoch gegen den TSV Meerbusch den sechsten Rang belegt. Zuvor haben die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Michael Kirschner bereits die Transfers von Jan-Niklas Pia (VfB Homberg) und Denzel Oteng Adjei (ESC Rellinghausen) bekannt gegeben. Den Verein verlassen werden hingegen Giuseppe Raudino (ESC Rellinghausen), Marcel Lange (Blau-Weiß Mintard), Kai Schwertfeger (Laufbahn beendet) und Isa Akyol (Ziel unbekannt).