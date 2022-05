Ein Oberliga-Spieler möchte mit YouTube-Videos die Zuschauer unterhalten: Die Rede ist von Ferdi Acar.

In der Winterpause wechselte Ferdi Acar vom 1. FC Monheim zum Liga-Konkurrenten SpVg Schonnebeck und schnürt seine Schuhe seitdem am Schetters Busch. Doch auch abseits vom Platz hat der Oberliga-Spieler große Pläne für die Zukunft. Denn: Der Moerser Junge will als YouTuber durchstarten! Vor rund eineinhalb Wochen veröffentlichte der 25-Jährige auf seinem neuen Kanal "Kick.itOfficial" das erste Video. Dort absolvierte er eine Fußball-Challenge gegen Taylan Duman und Fabian Nürnberger, zwei Profis des 1. FC Nürnberg.





Gegenüber RevierSport erklärte Acar das Konzept: "Ich möchte gegen ganz viele Profifußballer antreten. Egal, ob sie in den ersten drei Ligen oder auch international spielen. Ich fahre zu den jeweiligen Spielern hin und dann gibt es verschiedene Challenges. Dort stelle ich den Profis auch private sowie sportliche Fragen. Meistens bekomme ich nach den Aufnahmen originale und handsignierte Trikots, die ich dann an meine Community verlose. Damit versuche ich den Fans die Möglichkeit zu geben, ein Trikot der Profis zu gewinnen."

Ich habe viele Freunde, die Profifußballer sind und möchte diese Kontakte einfach bestmöglich nutzen, um etwas produktives zu machen. Weil meine Schusstechnik eine große Stärke von mir ist, möchte ich mich auch mit den Profis in diesen Duellen messen. Ferdi Acar über seine neue Leidenschaft.

Doch, wie ist der ehemalige Regionalliga-Spieler des VfB Homberg überhaupt auf die Idee gekommen, einen eigenen YouTube-Kanal zu eröffnen? "Ich habe viele Freunde, die Profifußballer sind und möchte diese Kontakte einfach bestmöglich nutzen, um etwas produktives zu machen. Weil meine Schusstechnik eine große Stärke von mir ist, möchte ich mich auch mit den Profis in diesen Duellen messen", betonte der Moerser. Das zweite Video wurde bereits produziert und wird zeitnah veröffentlicht: Acar tritt dort gegen einen Spieler mit Erstliga-Erfahrung an.