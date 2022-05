OL Westfalen: Wattenscheid 09 lupft sich vor Rekordkulisse zum Heimsieg

Die SG Wattenscheid 09 bleibt mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen im Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen. Die Lohrheide durfte besondere Treffer bejubeln.

Die SG Wattenscheid 09 bleibt weiter im Rennen um die Aufstiegsplätze in der Oberliga Westfalen. In einem größtenteils einseitigen Sommerkick schlug der Traditionsklub die Sportfreunde Siegen mit 2:0 (0:0). Trainer Christian Britscho fing nach Abpfiff der Partie durchweg positive Reaktionen der Fans ein: „Es ist ein rundum gelungener Tag. Ich habe wenig Leute gesehen, die irgendetwas zu meckern hatten und das ist ja auch mal ganz schön in diesen Zeiten.“

Casalino mit der Erlösung in Durchgang zwei

Bereits im ersten Durchgang konnte Wattenscheid zahlreiche Großchancen verbuchen, scheiterte jedoch entweder an Siegen-Keeper Christoph Thies, dem Aluminium oder den eigenen Torabschlüssen. Bezeichnet dafür war die Aktion kurz vor dem Pausenpfiff, als Angreifer Felix Casalino den Ball über den Tormann quer auf Emre Yesilova chipte und dieser aus spitzem Winkel am Außenpfosten scheiterte (44.).

SG Wattenscheid 09: Staudt - Kaminski, Esser, Malcherek, Schurig - Yildiz (74. Canbulut), Lucas, Yesilova (90. Arifi), Sindermann (87. Hönicke), Schmitz - Casalino (82. Knabe) Staudt - Kaminski, Esser, Malcherek, Schurig - Yildiz (74. Canbulut), Lucas, Yesilova (90. Arifi), Sindermann (87. Hönicke), Schmitz - Casalino (82. Knabe) Sportfreunde Siegen: Thies - Hilchenbach, Yilmaz, Busik, Hodroj - Walter (72. Jöcks), Jost, Krämer (64. Schmidt), Mosch (78. Benyagoub) - Huber, Harrer Tore: 1:0 Casalino (50.), 2:0 Knabe (88.) Schiedsrichter: Michael Swiers Zuschauer: 1609

Nach dem Kabinengang spielte die SGW mit derselben Offensivfreude auf und wurde schnell belohnt: In der 50. Spielminute erlöste Casalino die Fans schließlich mit einem sehenswerten Heber über den herausstürmenden Keeper zur 1:0-Führung. In den Schlussminuten konnte der kurz zuvor eingewechselte Dennis Knabe nahezu mit einer Kopie des Casalino-Treffers den Sack zuschnüren (88.).

Britscho hätte, aufgrund der vielen Möglichkeiten, zwar gerne „das eine oder andere Tor mehr“ gesehen, wollte das Thema Chancenverwertung nach dem Erfolg jedoch gar nicht großartig thematisieren: „Darüber will ich gar nicht meckern. Ich bin froh, dass wir uns diese Chancen herausspielen und dass die Jungs immer wieder diese Situationen suchen und herstellen.“

„Nullneun“ knackte Zuschauer-Bestwert der Oberliga-Saison

Die Sportfreunde Siegen liefen laut Trainer Lilian Gerguri „auf letzter Rille“ und befinden sich „ein Stück weit in einem Veränderungsprozess“. Umso stolzer war der 27-Jährige auf die Leistung seiner Elf: „Das war ein hochverdienter Sieg und eine unfassbare Stimmung. Wir haben in den ersten 20 Minuten den Ball übergeben. Im Spiel gegen den Ball war es brutal herausfordernd und hat uns viel Kraft gekostet. Die Jungs sind im roten Bereich. Zwischenzeitlich haben wir sogar mit drei U19-Spielern gespielt. Deswegen kann ich vor meiner Mannschaft nur den Hut ziehen.“

Wattenscheid-Coach Britscho habe sich für die Partie die symbolische Marke von 1909 Zuschauern gewünscht. Auch, wenn es für die ausgerufenen Zahl noch nicht reichte, knackte die SGW mit 1609 Fans dennoch einen Saison-Bestwert in der Oberliga. Der Coach: „Ich bin froh, wenn ich die Zuschauerzahl sehe. Jetzt liegt es an uns, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass es im letzten Heimspiel noch spannend ist. Vielleicht knacken wir dann diese Zahl.“