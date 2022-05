Oberliga Niederrhein: Ist Schonnebeck die “Nummer zwei” im Essener Fußball?

Neben Rot-Weiss Essen gibt es viele andere Vereine in der Stadt. Mit der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen spielen zwei von ihnen derzeit in der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein.

Rot-Weiss Essen ist nicht nur derzeitiger Spitzenreiter in der Regionalliga West, sondern auch die unangefochtene Nummer eins im Fußballgeschäft der Stadt. Doch wer ist eigentlich das zweitbeste Team aus Essen?

In der Oberliga Niederrhein kämpfen derzeit zwei Vereine um den Platz in der Rangordnung hinter RWE. Die SpVg Schonnebeck auf Rang neun und der ETB Schwarz-Weiß Essen auf Rang zehn. Am vergangenen sechsten Spieltag der Aufstiegsrunde trafen die beiden Teams erneut aufeinander. Nachdem die Schwalben aus Schonnebeck bereits das Hinspiel klar mit 5:0 gewinnen konnten, gab es auch im Rückspiel einen 3:2-Erfolg im Lokalderby der Essener Klubs für die Spielvereinigung.

Matchwinner und Doppelpacker Calvin Küper erklärte in Bezug auf die Frage nach der Nummer zwei der Stadt: „Wir haben beide Duelle gewonnen und das fühlt sich super an. Noch klarer geht es wohl nicht”, erklärte Küper mit einem Augenzwinkern.

Auch Mannschaftskapitän Georgios Ketsatis unterstützte diese These: „Der Sieg im Derby fühlt sich überwältigend an. Wir kommen aus einer schwierigen Phase und das war ganz wichtig für uns. Durch ein Spiel kann man manchmal viel vergessen machen und deshalb war der Derbysieg enorm wichtig. Aktuell sind wir ganz bestimmt die Nummer zwei der Stadt, aber wir müssen natürlich auch punktetechnisch am Ende der Saison über dem ETB stehen. Das ist unser Ziel und daran werden wir Woche für Woche weiterarbeiten.”

Abgerechnet wird zum Schluss

Auch Schonnebecks Cheftrainer Dirk Tönnies war nach der langen Durststrecke von sechs Partien ohne Sieg erleichtert über den jüngsten Erfolg seiner Mannschaft. Zwar habe man mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde und dem Einzug ins Viertelfinale des Niederrheinpokals die größten Ziele der Saison bereits erreicht, laut Tönnies ist jedoch entscheidend, wer am Ende auf welchem Platz in der Tabelle steht.

„Ob wir die Nummer zwei sind, das kommt immer ganz auf die Sichtweise an. Das kann ich momentan gar nicht beurteilen. Trotz allem ist es maßgebend, auf welchem Platz man am Ende der Saison steht. Da wollen wir natürlich vor dem ETB stehen, jedoch sind noch einige Spiele zu absolvieren. Für den Moment sind wir vielleicht die Nummer zwei und wir werden unsere Schlüsse aus dieser Partie ziehen. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg, bis wir uns endgültig als Nummer zwei der Stadt bezeichnen können. Wir werden sehen, wo wir am Ende der Spielzeit stehen”, erklärte Tönnies.

Tönnies ist bereits seit Winter 2008 Cheftrainer bei den Schwalben aus Schonnebeck und wird auch in der kommenden Saison bei den Essenern an der Seitenlinie stehen.