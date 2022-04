OL NR Aufstiegsrunde: Velbert patzt, Bocholt verpasst die Tabellenführung

Der erste Spieltag der Aufstiegsrunde in der Oberliga Westfalen hatte zwar wenige Tore, dafür aber jeinige Überraschungen parat.

Die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein ist gestartet. Während die Partie zwischen dem TSV Meerbusch und dem 1. FC Kleve aufgrund von Streitigkeiten um den letzten Startplatz in der Aufstiegsrunde zwischen Meerbusch und TuRu Düsseldorf abgesagt werden musste, rollte auf vier anderen Plätzen der Ball. Es gab wenige Tore, aber große Überraschungen.

TVD Velbert – SSVg Velbert 0:0

Im Derby bei der TVD Velbert kam die SSVg Velbert nicht über eine Nullnummer hinaus. Die Gäste hatten zwar mehr Offensivaktionen, konnten ihre Gelegenheiten aber nicht nutzen. Kurz vor der Pause rettete Schlussmann Marcel Lenz dann sogar das Unentschieden. TVD-Stürmer Björn Kluft marschierte auf Lenz zu, doch der konnte parieren (55.). Auf der Gegenseite hatte Jesse Weißenfels das 1:0 auf dem Fuß, doch sein abgefälschter Schuss konnte kurz vor der Linie pariert werden (78.)

1. FC Bocholt – VfB 03 Hilden 1:1

So hatten sich die Bocholter den Auftakt sicher nicht vorgestellt. Im engen Meisterschaftskampf mit der SSVg Velbert musste der 1. FC Bocholt einen Rückschlag hinnehmen. Immerhin sicherte Kento Wakamiya mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt im Topspiel gegen den VfB Hilden.

Robin Müller brachte die Gäste bereits nach 17 Minuten in Führung. Die Gastgeber kamen besser aus der Pause und hatten bereits in der 51. Minute die Großchance zur Führung. Peter Schmetz riss Jeremias Lorch im Strafraum zu Boden: Elfmeter und Platzverweis! Doch Marc Beckert ließ den Strafstoß erneut liegen. Infolgedessen rannten die Bocholter mit einem Mann mehr an, doch das Hildener Abwehrbollwerk hielt dem Druck stand - bis zur 91. Minute. Somit bleiben die Bocholter zwei Punkte hinter der SSVg.

ETB SW Essen – Sportfreunde Baumberg 0:4

Nach drei Ligasiegen zum Endspurt in der Hauptrunde, darunter einem 8:0-Erfolg über den SC Velbert, hat sich ETB SW Essen am ersten Spieltag der Aufstiegsrunde mal wieder von der schlechteren Seite präsentiert. Gegen die viertplatzierten Sportfreunde Baumberg ging das Team von Suat Tokat mit 0:4 unter. Melva Luzalunga brachte die Baumberger beriets nach neun Minuten auf die Siegerstraße. Im zweiten Durchgange ging es dann schnell. Ismail Remmo setzte einen Foulelfmeter für die Essener an den Pfosten (58.). Die Baumberger blieben auf der Gegenseite eiskalt und machten es am Ende durch Baris Sarikaya (68.), den zweiten Treffer von Luzalunga (70.) und Al-Hassan Touray (84.) richtig deutlich.

Spvg Schonnebeck – 1.FC Monheim 0:0

Ein Spiel, das sich tabellarisch im völligen Niemandsland abspielte, war das Duell zwischen der Spvg Schonnebeck und dem 1. FC Monheim. Die Schonnebecker gingen als Neunter, die Monheimer als Achter mit 23 beziehungsweise 24 Punkten Rückstand auf die Spitze in die Partie. Dementsprechend geizten beide Mannschaften mit den großen Highlights und trennten sich torlos mit 0:0.

Die Partien im Überblick:

ETB SW Essen – Sportfreunde Baumberg 0:4 Spvg Schonnebeck – 1.FC Monheim 0:0 TVD Velbert – SSVg Velbert 0:0 1. FC Bocholt – VfB 03 Hilden 0:1 TSV Meerbusch – 1. FC Kleve (Absetzung)