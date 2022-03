OL NR: ETB kann Aufstiegsrunde so gut wie klar machen

Der ETB Schwarz-Weiß Essen kann am kommenden Sonntag beim Gastspiel in Niederwenigern einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde nehmen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen steht kurz vor einem wichtigen Schritt zur Qualifikation für die Aufstiegsrunde und somit für den Klassenerhalt. Nach dem furiosen 8:0-Sieg gegen den SC Velbert steht die Mannschaft von Trainer Suat Tokat auf dem heißumworbenen elften Rang der Oberliga Niederrhein und ist somit am TSV Meerbusch vorbeigezogen Wichtiger noch: Das nun um zwölf Tore bessere Torverhältnis bringt die Essener in eine ordentliche Ausgangsposition vor den letzten beiden Spielen der Hinrunde. Am Wochenende trifft der ETB mit den Sportfreunden Niederwenigern auf den nächsten Abstiegskandidaten und könnte somit das Paket für die Qualifikation so gut wie zuschnüren. Ausrutschen ist dabei allerdings verboten. „Wir haben ein sehr gutes Spiel hinter uns, in dem wir über einen langen Zeitraum auf sehr hohem Niveau gespielt haben. Das war richtig gut“, lobt Coach Tokat. „Aber am Sonntag werden wir jetzt auf einen Gegner treffen, der sehr viel über die Aggressivität kommen wird. Wir müssen mit derselben Einstellung, Mentalität und vor allem Intensität in die Partie reingehen, wie gegen den SC Velbert.“ Zumal die Sportfreunde gespickt sind mit einer Reihe von ehemaligen ETB-Spielern: Alexander Golz, Dario Roberto, Paul Beyer, Jason-Lee Gerhardt, Sergej Stahl, Frederick Gipper, Marc Gotzeina, Damian Peters und Florian Machtemes haben eine Vergangenheit am Uhlenkrug. Während der Einsatz von Mohamed Cissé noch fraglich ist, werden hingegen Bünyamin Sahin, Emre Kilav, Hassine Refai, Clinton Williams, Yassin Merzagua und Robin Walter weiterhin ausfallen. Tokat gibt sich aber dennoch überzeugt, auch gegen Niederwenigern einen Sieg einzufahren: „Wir haben gute Trainingseinheiten hinter uns und sind bereit für das Spiel am Sonntag.“

