TVD Velbert: Mit einer „Leistungssteigerung“ die Aufstiegsrunde perfekt machen

Direkt nach dem Pokalaus gegen den FC Kray analysierte TVD Velbert-Trainer Marcel Bastians die Situation seines Teams und blickte auf das Wochenende voraus.

„Natürlich bin ich sehr enttäuscht“, ärgerte sich Marcel Bastians, Trainer vom TVD Velbert, unmittelbar nach der 1:3-Pokalniederlage seines Teams am Mittwochabend gegen den FC Kray. „Wir wussten zwar, dass das kein Selbstläufer wird, sind die Aufgabe aber irgendwie ein bisschen zu locker angegangen“, analysierte er weiter.





Trotz einer 1:0-Halbzeitführung gefiel dem Trainer schon die „erste Hälfte nicht. Kray hat es aber auch sehr gut gemacht.“ Vor dem 2:1 für Kray gab es ein vermeintliches Foulspiel im Mittelfeld, dass der Schiedsrichter jedoch nicht pfiff. „Erstmal müssen wir die Chance vorher reinmachen“, bleibt der 39-Jährige sachlich. Krays Innenverteidiger Johannes Sabah rettete aber auf der Linie und leitete so den Konter ein. „Für mich ist das ein Foulspiel, aber wir haben insgesamt auch einfach zu viele Fehler gemacht.“

Sonntag geht es um die Aufstiegsrunde

Lange Zeit, sich über die Niederlage zu ärgern, hat der TVD aber nicht, denn am Sonntag um 15 Uhr geht es direkt weiter in der Oberliga Niederrhein gegen den TV Jahn Hiesfeld. Mit einem Sieg würde das Team von Bastians den Einzug in die Aufstiegsrunde, der schon fast sicher ist, auch endgültig rechnerisch perfekt machen. „Erstmal müssen wir aber unsere Lehren aus diesem Spiel ziehen“, sagte Bastians. Er erkannte bei seiner Mannschaft einige Mängel: „Wir hatten viele Ballverluste und die Sicherheit fehlte. Das ist sehr untypisch für uns. Irgendwie waren wir lethargisch.“

„Frische“ fehlte am Mittwoch

Am Donnerstag bekam der TVD von seinem Coach frei und Freitag trainiert der TVD. „Uns fehlte die Frische. Sowohl körperlich als auch im Kopf“, meinte Bastians, der die „Köpfe am Freitag freibekommen“ will. Außerdem fehlten laut dem Trainer „einige Körner im Team und wir waren – verständlicherweise – schon am Pumpen.“

Seit dem Restart zeichnete den TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein die Kompaktheit aus. Velbert kassierte kein Gegentor in den Ligaspielen im Jahr 2022. Am Mittwoch ging dem TVD diese Kompaktheit ab, die am Sonntag aber wieder vorhanden sein soll: „Wir brauchen eine klare Leistungssteigerung am Wochenende“, stellte Bastians abschließend klar. Bringt sein Team diese auf den Platz, werden sie sich wohl mit der klar gemachten Aufstiegsrunde belohnen.