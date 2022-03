Kommentar: Wie geil ist bitte DIESE Oberliga?

Die Oberliga Niederrhein geht in ihrem Modus in die erste entscheidende Phase. Die Entscheidungen über Auf- und Abstiegsrunde stehen an. Ein Kommentar.

Noch drei Spieltage und ein paar Nachholspiele, dann ist die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein beendet. Danach geht es in den Auf- und Abstiegsrunden in die entscheidenden Phasen der Saison. Und so kurz vor dem Ende der Hinserie muss man sich einfach fragen: Wie geil ist bitte DIESE Oberliga?

Bisher sind kaum Entscheidungen gefallen. Fünf Vereine (SSVg Velbert, Bocholt, Hilden, Kleve und Baumberg) sind bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert, sechs Vereine (Düsseldorf-West, Kray, SC Velbert, Niederwenigern, Sterkrade-Nord und Mönchengladbach) kämpfen definitiv in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Dazwischen kämpfen zehn Vereine darum, bereits frühzeitig den Klassenerhalt sicher zu haben und Planungssicherheit für die neue Saison zu bekommen. Es kommt nun zu einigen direkten Duellen, bei denen schon das im Sommer beschworene „Hauen und Stechen“ um die Plätze zustande kommen wird.

Zumal es in der Folge nicht langweiliger werden dürfte: Um aufzusteigen, muss man sich gegen die elf besten Teams der Liga durchsetzen. Um nicht abzusteigen, ist man Woche für Woche gegen die direkte Konkurrenz gefordert. Es gibt keine Zeit zum Durchschnaufen, keinen Raum für Fehler. So dramatisch kann Fußball sein.

Vergleichen wir doch mal die jetzige Saison mit den vergangenen Jahren: In der durch Corona abgebrochenen Saison stand der SV Straelen gefühlt schon nach zehn Spielen als Aufsteiger fest. Wenig später war aufgrund der riesigen Abstände klar, welche vier Teams absteigen werden. Im Grunde genommen gab es ab Herbst/Winter nicht mehr als bessere Freundschaftsspiele. Wenn es so etwas wie einen Aufstiegskampf gab, hatte sich dieser meist durch die Lizenzvergabe erledigt.

Man muss einfach festhalten: Die Oberliga Niederrhein seit seiner Einführung in der Saison 2012/13 war noch nie so spannend. Man kann nur wünschen, dass der Modus in der Zukunft bleibt. Man darf gespant sein, für welche Spielform sich der FVN in der kommenden Saison entscheiden wird. Bei vermutlich zwei Absteigern aus der Regionalliga West (Homberg und Uerdingen) werden 22 Teams an den Start gehen. Vielleicht ist dieser Modus gar einer für die Zukunft.

Die Tabelle der abgebrochenen Corona-Saison 20/21: