OL NR: Kellerduell - FC Kray muss gegen FSV Duisburg nachlegen

Am Sonntag (15:30 Uhr) wird der FC Kray vom FSV Duisburg zum Duell in der Oberliga Niederrhein empfangen. RS sprach im Vorfeld mit dem Trainer des FC Kray.

Wenn am Sonntag der FSV Duisburg gegen den FC Kray spielt, treffen zwei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte der Oberliga Niederrhein aufeinander. Beide konnten ihr Spiel am letzten Spieltag gewinnen, der FSV gar sein zweites in Folge. Bedeutet: Beide Teams müssen vermutlich in die Abstiegsrunde, im direkten Kellerduell geht es daher eher darum, für diese eine günstige Ausgangsposition zu bekommen. Der Abstand auf Platz elf, der noch zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, liegt bereits acht Punkte (FC Kray) und zehn Zähler (FSV Duisburg) zurück.

Trotz des Rückstandes gehen beide Teams mit neuem Selbstvertrauen in die Begegnung. Kray gewann zuletzt 3:2 gegen den 1. FC Mönchengladbach, der FSV überraschte mit einem 1:0 gegen den ETB SW Essen.

Hitziges Spiel erwartet

Gegen den FSV Duisburg erwartet der Kray-Trainer ein „hitziges Spiel, in dem beide den Sieg erzwingen wollen“ und verweist dazu noch auf den „engen Kunstrasenplatz“ der Duisburger. Zudem attestiert er den Duisburgern einen „gut bestückten Kader“ und dass sie mit den beiden Siegen zuletzt gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord und ETB Essen „super aus der Winterpause gekommen“ sind.

Diesen Lauf will und muss der FCK unterbrechen, denn er hat die Chance, sich in den verbleibenden Partien (drei von vier Spielen sind gegen die Kellerkinder FSV Duisburg, SC Velbert und Niederwenigern) eine perfekte Ausgangslage zu erarbeiten, um zumindest etwas entspannt in eine Abstiegsrunde gehen zu können.