Wattenscheid geht mit Respekt ins Duell mit dem TuS Haltern

Am Freitagabend (19:30 Uhr) empfängt die SG Wattenscheid 09 den TuS Haltern im heimischen Lohrheidestadion zum Duell in der Oberliga Westfalen.

Beim Spiel gegen den TuS Haltern am Freitagabend wird Wattenscheid-Trainer Christian Britscho nicht auf sein volles Personal zurückgreifen können.

Abgesehen von den Langzeitverletzten Norman Jakubowski und Mike Lewicki, werden aller Voraussicht nach Timon Schmitz und Nils Hönicke, die beide aus einer Coronaerkrankung kommen, erst im Laufe der Woche wieder mit dem Training starten. Zudem fällt Linksverteidiger Phil Britscho aufgrund einer Fußgelenksverletzung aus.

Großer Respekt vor Haltern

Im Gespräch vor dem Spiel zeigt sich Trainer Britscho beeindruckt von der Halterner Leistung am vergangenen Wochenende beim 5:0-Auswärtssieg gegen den TuS Ennepetal und betont: „In dieser Liga gibt es keine Pflichtsiege.“ Zurzeit trennen die beiden Teams 17 Punkte in der Tabelle, in der die SG Wattenscheid mit 32 Punkten auf Platz vier steht und der TuS Haltern mit 15 Punkten auf Platz 17. Beide Teams haben bis dato 15 Ligaspiele absolviert.

Nicht zuletzt aufgrund des furiosen Sieges am vergangenen Spieltag wird der TuS Haltern von Britscho als schwieriger Gegner eingeschätzt, der immer wieder für Überraschungen gut sei. Laut Trainer Britscho haben die Halterner „große Schwankungen in ihren Leistungen“ und sind gerade deshalb schwer auszurechnen.

Heiß auf drei Punkte

Nach nur zwei Punkten aus den letzten drei Ligaspielen sind die Wattenscheider wieder hochmotiviert, im heimischen Stadion drei Punkte einzufahren. Trotz einer guten Ausbeute mit zehn Siegen aus 15 Spielen wurden in der Vergangenheit „Punkte liegengelassen“, hadert Britscho. Das soll sich nun wieder ändern. Nach einer langen Winterpause mit vielen Testspielen und regionalligaerfahrenen Verstärkungen, wie unter anderem Jeffrey Malcherek oder Timon Schmitz, soll nun wieder angegriffen und an die Leistungen aus den ersten zwölf Spielen angeknüpft werden.

