Testspiele: Kantersieg für Schonnebeck, SSVg Velbert gewinnt Derby

In der Woche vor dem offiziellen Start der Restrunden der Oberliga Niederrhein und Westfalen haben einige Teams ihre Generalprobe abgehalten. Eine Übersicht:

TVD Velbert - SSVg Velbert: 1:3

Die beiden Velberter Teams haben sich zur Generalprobe etwas ungewöhnliches ausgedacht und trafen sich im Testspiel zum ligainternen Derby. Der TVD, Zehnter der Oberliga Niederrhein, überraschte den Tabellenführer und ging durch einen Treffer von Alex Fagasinski (33.) mit einer 1:0 Führung in die Pause. In Durchgang zwei zeigte sich die SSVg dann aber von einer anderen Seite. Neuzugang Anil Aydin (55.) und ein schneller Doppelschlag von Max Machtemes (71./73.) entschieden das Spiel. Die SSVg kann die Derbystimmung gleich mitnehmen. In der kommenden Woche startet das Team von Hüzeyfe Dogan beim SC Velbert in die Restrunde (20. Februar). Der TVD hat etwas weniger Zeit sich vorzubereiten. Schon am Freitag (18. Februar), geht es zum Dritten, zum VfB Hilden.

SpVg Schonnebeck - FC Gütersloh: 4:0

Die Schonnebecker konnten ein echtes Ausrufezeichen setzen und den FC Gütersloh, Vierter der Oberliga Westfalen, mit 4:0 (2:0) aus dem Schettersbusch schießen. Bereits in der ersten Minute brachte Vojno Jesic den Fünften der Oberliga Niederrhein mit 1:0 in Führung. Kurz darauf legte Robin Brandner nach (20.). Erst in der Schlussphase schraubte Calvin Küper das Ergebnis mit einem Doppelpack in die Höhe (84./88.). Für die Schonnebecker war es nicht der letzte Test. Schon einen Tag später ist die SG Wattenscheid zu Gast, bevor es in der Liga gegen den 1. FC Kleve geht. Bei den Gästen aus Gütersloh ist die SG Wattenscheid dann eine Woche später zum Ligauftakt zu Gast (20. Februar). Nach dem morgigen Test gegen Schonnebeck wissen wir, ob die Wattenscheider mit etwas mehr Rückenwind in das Duell Dritter gegen Vierter gehen können, als die Gütersloher.

VfL Tönisberg - Teutonia St. Tönis: 2:2

Schon am Vorabend hat Teutonia St. Tönis ihr vorletztes Spiel der Vorbereitung bestritten. Gegen den Landesligisten VfL Tönisberg sprang nur ein Unentschieden heraus. Bereits nach einer Minute brachte Mario Knops die Tönisberger in Führung. Die Teutonen drehten das Spiel durch Brian Dollen (22.) und Philipp Baum (60.), hatten die Rechnung aber ohne den zweiten Knops der Hausherren gemacht. Marc Knops besorgte den 2:2-Endstand. Am Sonntag trifft St. Tönis zur Generalprobe auf Viktoria Arnoldsweiler. Da soll es dann deutlich besser laufen.

SC Paderborn U21 - Germania Egestorf-Langreder: 0:1

Der Spitzenreiter der Oberliga Westfalen konnte den Härtetest vor dem Restrunden-Auftakt nicht gewinnen. Im Gegenteil, gegen Germania Egestorf-Langreder unterlag die U21 des SC Paderborn mit 0:1. Tobias Behnsen erzielte den Treffer des Tages für die Mannschaft aus der Oberliga Niedersachsen (80.). Für die Paderborner war es der letzte Test vor dem Topspiel gegen den punktgleichen 1. FC Kaan-Marienborn in der kommenden Woche (20. Februar, 16 Uhr).

Die restlichen Partien der Oberliga-Klubs:

SC Düsseldorf-West - SC SW 06 Düsseldorf: 0:2

SC Spelle-Venhaus - Preußen Münster II: 3:1

Victoria Clarholz - SpVgg Bad Pyrmont: 6:0