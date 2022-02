Trotz Außenseiterrolle: Vorfreude auf Derbywochen beim SC Velbert

Der SC Velbert bereitet sich auf die Restserie der Oberliga Niederrhein vor. Ralf vom Dorp freut sich auf gleich zwei Derbys.

Holprig begann die Vorbereitung des SC Velbert, der im Keller der Oberliga Niederrhein steht. Die ersten drei Testspiele gingen alle verloren. „Quarantäne, Verletzungen, das Warten auf PCR-Testergebnisse – wir hatten enorm viele Ausfälle im Januar“, erklärt SC Velbert-Trainer Ralf vom Dorp. Zwei Spieler aus der Reserve machten die gesamte SC-Vorbereitung mit und auch aus der A-Jugend brauchte es Hilfe im Kader.

Ein Härtetest steht noch aus

Vor zwei Wochen entschied der Oberligist dann aber den Test gegen den Westfalenligisten DJK TuS Hordel mit 3:1 für sich. „Unsere Neuzugänge haben gut gespielt und jetzt steht für uns noch ein richtiger Härtetest an“, freut sich vom Dorp auf den letzten Test am Sonntag um 15 Uhr auswärts beim ASC Dortmund.

In der Vorbereitung wurde „besonders an der Kompaktheit und Stabilität gearbeitet. Wir haben Probleme in der Defensive und müssen besser gegen den Ball arbeiten“, spielt der Trainer auf die vielen Gegentore vor Weihnachten an.

Seit November ohne Punkte in der Liga

Seit dem 7. November hat der SC Velbert in der Oberliga Niederrhein nicht mehr gepunktet und steht deshalb momentan auf dem 20. Platz. „Wir machen uns da nichts vor: Für uns wird es in die Abstiegsrunde gehen“, stellt der Interimstrainer klar. In den verbleibenden sechs Spielen „wollen wir so viele Punkte wie möglich einsammeln.“

Zwölf Teams gehen in die Abstiegsrunde und spielen die sechs Absteiger aus. „Dann haben wir jeden Sonntag ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt vom Dorp und erklärt: „Der Klassenerhalt war von Anfang an das Ziel!“

Gleich zwei Derbys zum Start

Im ersten Spiel der Restrunde wird es für den SC Velbert aber besonders schwer: Am 20. Februar (15 Uhr) treffen sie zuhause im Derby auf den ungeschlagenen Spitzenreiter SSVg Velbert. Der SC Coach blickt voraus: „Wir sind ein noch klarer Außenseiter als in den Jahren zuvor. Velbert spielt mit Bocholt in einer eigenen Liga. Aber die Derbys sind immer hart umkämpft. Es ist zwar ein Satz für das Phrasenschwein – aber Derbys haben ihre eigenen Gesetzte.“

Nur eine Woche später geht es für den SC Velbert gegen den TVD Velbert. Vom Dorp freut sich auf „die Derbywochen. Alle Teams hatten eine schwere Vorbereitung und wir hoffen, schnell wieder zu punkten.“