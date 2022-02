Spvgg Sterkrade-Nord: Mewes über Testspiel-Pleite, Neuzugänge und Klassenerhalt

In zwei Wochen geht es für die Spvgg Sterkrade-Nord zum wichtigen Rückrundenauftakt gegen den FSV Duisburg. Der Sportliche Leiter Georg Mewes glaubt weiter fest an den Klassenerhalt.

Die Spvgg Sterkrade-Nord hat das vorletzte Testspiel vor dem Rückrundenstart der Oberliga Niederrhein mit 2:5 gegen Landesligist SSV Buer verloren.

Das, obwohl das Team von Trainer Daniel Charlier bereits nach zwölf Minuten mit 2:0 führte. Georg Mewes, Sportlicher Leiter, war überrascht von der Wende: „Wir hätten nach 20 Minuten 5:0 führen müssen. Da dachte ich, das ist aber ein leichter Test, der bringt uns nicht weiter. Dann fällt das 2:1 und bei uns war es wie abgeschnitten. Jeder hat seine Ordnung verloren. Das haben wir uns anders vorgestellt.“

Noch am Donnerstag gewann Sterkrade-Nord gegen Landesligist PSV Wesel-Lackhausen mit 3:0, zwei Tage später die deutliche Niederlage. „Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Vielleicht waren die Jungs ein bisschen kaputt.“ Dennoch, fünf Gegentore gegen einen Landesligisten sind für Mewes zu viele: „Das darf nicht sein, aber das passiert eben im Fußball. Gottseidank war das noch nicht der Ernstfall.“ Für die Spieler sieht er das Ergebnis als Warnschuss. Wenn in zwei Wochen der Ligabetrieb wieder losgeht, müsse die Mannschaft hochkonzentriert sein.

Hammer-Spiel zum Rückrundenauftakt

Der Kulttrainer glaubt weiter fest an den Klassenerhalt. Ein wichtiger Schritt kann gleich im ersten Spiel nach der Winterpause gemacht werden. Am 20. Februar ist Sterkrade-Nord beim Tabellenletzten, dem FSV Duisburg, zu Gast. „Da geht es direkt um alles. Für den Verlierer sieht es schlecht aus. Der FSV hat sich gut verstärkt, die haben auch andere Mittel als wir. Aber unsere Jungs sind zuversichtlich. Das letzte Spiel gegen Gladbach haben wir gewonnen, deswegen werden wir mit Euphorie reingehen.“ Stück für Stück will sich der 21. der Oberliga weiter hocharbeiten und die Klasse halten.

Neuzugänge gut angekommen

Dabei helfen sollen auch die japanischen Neuzugänge Yukiya Numakura und Masaya Sosaki. „Numakura hat alle Spiele mitgemacht. Wenn es jetzt losgehen würde, würde er direkt spielen. Auch Sosaki ist nah dran an einem Platz in der Startelf“, verrät Mewes. Dabei hilft auch, dass die beiden von der Mannschaft sehr gut aufgenommen wurden. „Die beiden bringen keine Unruhe ins Team, das ist, was wir brauchen. Wir können es nur schaffen, wenn wir als Gemeinschaft stark auftreten und da passen die beiden gut rein.“

