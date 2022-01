Vier Neue: Oberliga-Spitzenreiter legt nach

Der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Westfalen hat auf dem Transfermarkt nachgebessert. Gleich vier Talente kommen - allesamt aus dem Ausland.

Der SC Paderborn hat seine U21-Mannschaft aus der Oberliga Westfalen mit vier Nachwuchsspielern verstärkt. Sie kommen alle aus dem Ausland zum Spitzenreiter der fünften Liga.

Wie der Verein mitteilte, handelt es sich um den Franzosen Presley Pululu (FC Basel/Schweiz), um Kadin Martin-Pereux (Highlanders FC) aus Kanada sowie die beiden Südkoreaner Dongwan Ryu und Inwoo Choi (beide Son Football Academy).





"Wir freuen uns sehr, dass wir in der Winterpause gleich vier starke Talente dazubekommen haben", freute sich SCP-Trainer Mitch Kniat. Pululu und Martin-Pereux spielen auf der Außenbahn, während Ryu und Choi im zentralen Mittelfeld beheimatet sind. Kniat: "Die Jungs haben bereits ein sehr gutes Spielverständnis und beleben insbesondere unser Offensivspiel. Damit sind wir noch besser gerüstet für die anstehenden Aufgaben im zweiten Teil der Saison 2021/2022."

Seit Montag bereitet sich die Paderborner Reserve für eine Woche in einem Trainingslager in der Türkei auf die zweite Saisonhälfte in der Oberliga Westfalen vor. Dort stehen die Ostwestfalen punktgleich mit dem 1. FC Kaan-Marienborn auf dem ersten Tabellenplatz. Gleich zum Rückrundenstart (20. Februar) kommt es zum Duell der beiden Topteams.