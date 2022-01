SSVg Velbert: Die Trainer-Entscheidung ist gefallen

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat eine zukunftsträchtige Entscheidung getroffen. Diese betrifft das Trainerteam des Oberliga-Niederrhein-Spitzenreiters.

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass die SSVg Velbert mit zwei Personalien ihren Trainerstab komplettierte. Nun hat das erfolgreiche Trainer-Trio geschlossen um ein weiteres Jahr vorzeitig beim Oberligisten verlängert. Die Verträge des Trainer-Trios gelten sowohl für die Ober- als auch für die Regionalliga.

"Es läuft rund in der Mannschaft und das ist die Grundvoraussetzung für eine gute Moral im Team. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sowohl Chefcoach Hüzeyfe Dogan als auch Co-Trainer Timo Achenbach und Torwarttrainer Björn Kreil mit uns gemeinsam auch in die kommende Saison 2022/23 gehen", wird der erste Vorsitzende Oliver Kuhn in einer Pressemitteilung des Verein zitiert. "Die Gespräche mit dem Trainerteam waren schnell zielführend und wir kamen rasch zum obligatorischen Handschlag", freut sich Kuhn.

Erst im vergangenen März benannte die SSVg Velbert Dogan zum Cheftrainer, der mit Beginn der Vorbereitung auf diese Saison die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft übernahm und das Team gemeinsam mit seinen beiden Kollegen, Achenbach und Kreil, souverän an die Tabellenspitze führte.

"Wir spielen gerade eine wirklich gute Saison und das ist der Verdienst jedes Einzelnen in der Mannschaft und im Funktionsteam. Ich glaube, ich kann für meine Trainerkollegen sprechen, wenn ich sage: ‚es macht richtig Spaß in diesem großartigen Stadion mit seiner Infrastruktur und einem so tollen Team trainieren zu können‘," ergänzt Cheftrainer Dogan.