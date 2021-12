FC Kray: Konditionelle Probleme - Apfeld freut sich über Pause

Das 1:4 gegen Germania Ratingen in der Oberliga Niederrhein war für den FC Kray das fünfte Spiel ohne Sieg in Serie. Trainer Damian Apfeld ist froh, dass es nun in die Pause geht.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause verlor der FC Kray gegen Germania Ratingen mit 1:4. Trainer Damian Apfeld sah eine verdiente Niederlage seiner Mannschaft: „Ratingen war uns in vielen Bereichen ein Stück weit überlegen. In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, Ratingen hatte deutlich mehr Ballbesitz. Wir konnten nur übers Umschaltspiel kommen, was wir aber nicht konsequent ausgenutzt haben.“

Nach der Halbzeit lief es besser für Kray. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Luka Bosnjak der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Doch mit dem Freistoßtor des Ratingers Emre Demircan in der 50. Minute war die Drangphase der Essener schnell verpufft. „Wir waren besser im Spiel, aber nicht so gefährlich. Wir haben schlecht verteidigt, hatten riesengroße Löcher und sind kräftemäßig eingebrochen. Klar kann man sich darüber streiten, ob die Niederlage um ein Tor zu hoch ausgefallen ist, aber am Ende des Tages war sie verdient.“

Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt

Mit 15 Punkte aus 16 Spielen steht der FC Kray zum Jahresende auf Rang 16 der Oberliga Niederrhein. Der Coach ist froh, dass es für sein Team jetzt erstmal in die Pause geht. Erst Ende Februar wird in der Oberliga der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Für Apfeld steht die erste komplette Vorbereitung mit seiner Mannschaft an. Sein Ziel: „Wir wollen strukturierter Fußball spielen und das nicht nur über 45, sondern über 90 Minuten. Was auffällig war: Wir brechen immer nach 70 Minuten ein, bekommen in den letzten 20 Minuten immer ein oder zwei Gegentore. Das geht so nicht.“

Der Trainer sieht eine Auffälligkeit bei seinem Team: „Wir können in der zweiten Halbzeit nie so Fußball spielen wie in der ersten. Die erste Hälfte ist immer in Ordnung. Außer vielleicht gegen Ratingen, aber das hatte andere Gründe wie die individuelle Klasse des Gegners. In der zweiten Halbzeit haben wir immer Probleme bekommen. Man sieht, wir haben riesengroße Lücken. So platt es sich anhört, am Ende des Tages ist das auch ein konditionelles Problem.“

Kray plant Wintertransfers

Die Winterpause will der FC Kray nutzen, um die jüngste Mannschaft der Liga personell zu verstärken. „Wir sind schon mit einigen Spielern in Gesprächen. Der ein oder andere wird in den nächsten Tagen sicher fix gemacht“, verkündet Apfeld.