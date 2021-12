OL NR: SSVg Velbert unbesiegbar, drei Kantersiege, ETB geht unter

16. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Nach einer Ansage des 1. FC Bocholt legte die SSVg Velbert mal wieder nach.

In der Oberliga Niederrhein ist der 16. Spieltag gespielt. Bereits am Freitag kam der Letzte aus Sterkrade in Monheim beim 1:7 böse unter die Räder. Am Samstag standen vier Partien auf dem Plan. Unter anderem das Spitzenspiel zwischen dem VfB Hilden und dem 1. FC Bocholt. Der Favorit aus Bocholt siegte mit 3:1 und liegt nur noch einen Zähler hinter dem VfB.

Die SSVg Velbert, ungeschlagener Spitzenreiter der Oberliga, musste am Sonntag nachlegen. Es ging zum Kellerkind FSV Duisburg. Die SSVg tat sich lange schwer, setzte sich aber erneut durch. 2:0 hieß es nach den Treffern von Yannick Geisler und Max Machtemes, damit bleiben die Bergischen weiterhin ungeschlagen und führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Hilden an.

Den Sprung unter die ersten elf Teams, die an der Aufstiegsrunde teilnehmen dürfen, verpasste der ETB SW Essen. In Ratingen ging früh gar nichts. Erst kassierte man durch Emre Demircan früh das 0:1, dann flog Essens Emre Kilav mit Rot vom Platz. Und nach 26 Minuten traf Phil Spillmann zum 2:0 - da war bereits klar, für den ETB gibt es nichts zu holen. Kurz vor der Pause erhöhten Spillmann und Takuta Misumi sogar noch auf 4:0. Demircan schraubte das Ergebnis kurz vor dem Ende auf 5:0 hoch.

Besser machte es der Essener Konkurrent aus Schonnebeck. Gegen das Kellerkind Düsseldorf-West gab es einen souveränen 5:0-Erfolg, damit klettert die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies auf den fünften Platz.

Davon kann der FC Kray nur träumen. Nach dem 0:2 bei TuRU Düsseldorf ist die Aufstiegsrunde schon sieben Zähler entfernt.

Einen Befreiungsschlag wollte Jahn Hiesfeld schaffen. Lange sah es danach aus, doch ein 2:0 reichte gegen die SF Baumberg nicht, die das Spiel noch drehen und konnten und mit 3:2 gewannen.