OL NR: Kray bekommt es mit angeknocktem Gegner zu tun

Der FC Kray muss am kommenden Sonntag zum Auswärtsspiel zu TuRU Düsseldorf. Die Landeshauptstädter sind zwar angeknockt, stehen aber noch vor den Essenern.

Mit der TuRU Düsseldorf wartet auf den FC Kray ein Gegner, der schwierige Wochen hinter sich hat. Nach einem starken Start lagen die Landeshauptstädter klar auf Kurs zur Aufstiegsrunde. Mittlerweile ist die Mannschaft von Trainer Francisco Carrasco seit sieben Spielen sieglos, auch wenn der Trend mit zwei Unentschieden zuletzt wieder nach oben zeigte.

"Es steht für uns ein schwieriges Auswärtsspiel an“, weiß Krays Trainer Damian Apfeld. „ Zum einen spielen wir auf Naturrasen, was zum einen für uns doch recht ungewohnt ist und zum anderen sind die Rasenplätze gerade in der aktuellen Jahreszeit oft tief und schwer zu bespielen.“ Außerdem: Trotz der aktuellen Misserfolgsserie stehen die Blau-Weißen aus dem Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk als Tabellen-13. noch vor den Essenern.

Das Sturmduo aus Sahin Ayas und Jannik Tepe zeigte sich zudem bisher treffsicher und erzielte zwölf der 19 Saisontore bisher.

Tomasello kehrt nach seiner Quarantäne in den Kader zurück

"Wir werden erneut versuchen, unsere Spielidee auf den Platz zu bringen und durchzusetzen. Hierbei wird es wichtig sein, auch gut gegen den Ball zu arbeiten, dabei aber nicht, wie in der Vorwoche in einigen Szenen, zu viel zu wollen und dabei die Balance zu verlieren“, erklärt Apfeld. „Dies war einer der Schwerpunkte in den Trainingseinheiten der Woche. Wir gehen gut vorbereitet in das Spiel und hoffen, mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.“

Neben Max Fleer und Thorben Kern, die beide in der Reha gute Fortschritte machen, fehlt Florian Usein mindestens bis zum Jahresende. Girolamo Tomasello kehrt nach seiner Quarantäne zurück in den Kader. Ansonsten steht Apfeld der komplette Kader komplett zur Verfügung.