OL NR: ETB-Trainer Tokat - deshalb steht hinten die Null

In der Oberliga Niederrhein ist der ETB Schwarz-Weiß Essen nicht über ein 0:0 gegen TuRU Düsseldorf hinausgekommen. Trainer Suat Tokat zieht trotzdem etwas Positives aus dem Spiel.

Die Begegnung in der Oberliga Niederrhein zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und TuRU Düsseldorf war fußballerisch wahrlich kein Leckerbissen. Da waren sich alle Beteiligten einig. Torlos gingen die beiden Tabellennachbarn auseinander. Ein Ausrufezeichen im Kampf um die Aufstiegsrunde konnte dadurch keiner setzen. ETB-Trainer Suat Tokat konnte dem Unentschieden trotzdem etwas Positives abgewinnen.

Mehr Disziplin in der Verteidigung

Denn mit dem 0:0 hat seine Mannschaft im dritten Pflichtspiel in Folge zu Null spielen können. “Wir stehen jetzt deutlich kompakter und bieten weniger Lücken”, freute sich Tokat über diese Entwicklung. Auf die Pokalsensation gegen RW Oberhausen (1:0) folgte am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen DJK Teutonia St. Tönis ein überzeugendes 3:0.

Davor haben die Schwarz-Weißen in vier Oberliga-Partien 13 Gegentore hinnehmen müssen, die Hälfte der insgesamt 26 Gegentore in dieser Saison. “Fakt ist, wir waren sehr anfällig für Konter”, wusste Tokat, wo es in der Defensive gehakt hat. “Wir haben die Disziplin in der Verteidigung zum Teil verloren.” Vor allem die offensiven Vorstöße seiner Spieler, bei denen dann aber die Absicherung gefehlt hat, seien das größte Problem gewesen.

Defensiv-Training zahlt sich aus

“Das haben wir trainiert, haben viel gesprochen und viel an der Taktiktafel gearbeitet.” Die dritte weiße Weste in Folge hat bewiesen, dass die Arbeit von Tokat und seinem Team Früchte trägt. “Natürlich kann man nicht alles verteidigen, aber es ist viel, viel besser geworden. Da sind wir auf einem guten Weg.”

Doch nur mit Defensive können keine Spiele gewonnen werden. Das hat die Partie gegen TuRU deutlich unter Beweis gestellt. Und Tokat war sich auch der aktuellen Angriffs-Schwäche seiner Mannschaft bewusst. “Wir müssen im letzten Drittel konsequenter werden. Bis dahin spielen wir einen wirklich guten Ball, aber bringen uns dann selber um die Chance.”

Das muss sich in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause ändern, wenn der anvisierte elfte Tabellenplatz noch erreicht werden soll. “Unser Ziel ist ganz klar die Aufstiegsrunde.” Aktuell liegt der ETB auf Rang zwölf, zwei Punkte hinter dem TSV Meerbusch. Gegen Ratingen 04/19 (12.12.) und den 1. FC Monheim (19.12.) muss das Team von Tokat von daher den Spagat schaffen: Die neu entdeckte Defensiv-Stärke beibehalten und gleichzeitig vorne mehr Torgefahr ausstrahlen.