Oberliga NR: Nullnummer beim ETB - “Viel Kampf, wenig Fußball”

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing der ETB Schwarz-Weiß Essen den Tabellennachbarn TuRU Düsseldorf. Das direkte Duell um die Aufstiegsrunde endete torlos.

In der Partie zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und TuRU Düsseldorf steckte genau das drin, was vorher drauf stand: Kampf um Platz elf in der Oberliga Niederrhein. Allerdings kam dabei das Fußball spielen zu kurz, fand auch TuRU-Trainer Francisco Carrasco. “Es war kein gutes Spiel, von beiden Mannschaften nicht.”

TuRU mit den besseren Torchancen

ETB-Trainer Suat Tokat stimmte seinem Gegenüber zu. “Vor allem die erste Halbzeit war viel Kampf, wenig Fußball.” Das Spielgeschehen fand hauptsächlich zwischen den Strafräumen statt. Zweikämpfe und Fouls sorgten dafür, dass kaum Spielfluss entstehen konnte. Wenn es gefährlich wurde, dann für die Gäste aus Düsseldorf. “Wir waren spielerisch dominanter und hatten die besseren Torchance”, fand Carrasco und spielt damit auf die beiden Aluminiumtreffer seiner Mannschaft an. “Daher ist es umso ärgerlicher, dass wir nicht die drei Punkte mitgenommen haben.”

ETB SW Essen: Lübcke - Sahin, Voß, Atas, Dalyanoglu - Kilav (Schuh, 75.), Reichardt, Maßmann (Neuse, 79.), Romano - Kimbakidila (Remmo, 75.), Merzagua (Cisse, 62.) Lübcke - Sahin, Voß, Atas, Dalyanoglu - Kilav (Schuh, 75.), Reichardt, Maßmann (Neuse, 79.), Romano - Kimbakidila (Remmo, 75.), Merzagua (Cisse, 62.) TuRU Düsseldorf: Kultscher - Kouendjin Bankoue, Rey Alonso, Reitz, Jung - Onishi (Sami Jawad, 89.), Klefisch, Kato, Wollert (Tepe, 55.) - Ayas, Yakumaru Schiedsrichter: Kevin Domnick

Auch ETB-Trainer Tokat wusste mit Blick auf die Düsseldorfer Großchancen: “Da hatten wir Glück.” Allerdings sah Tokat in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft leicht im Vorteil. “Da hatten wir mehr Spielanteile und haben den Ball zum Teil auch sehr gut laufen lassen.”

Auf dem tiefen Rasen kamen die Schwarz-Weißen aber nicht zu ihrem Kombinationsspiel. Zumeist agierten sie mit langen Bällen. “Das wurde dann aber zu viel irgendwann”, hätte sich Tokat im Nachhinein mehr spielerische Lösungen gewünscht. “Im letzten Drittel waren wir leider mit dem letzten Ball zu unsauber.”

ETB wieder zu Null

Vorne gelang dem ETB zwar kein Tor, aber zumindest wurde auch hinten keines kassiert. “Wir haben wieder zu Null gespielt und die weiße Weste behalten”, freute sich Tokat nach dem Spiel. Zum dritten Mal in Folge gelang seiner Mannschaft dies, wenn man die Pokalsensation gegen RW Oberhausen berücksichtigt. Und auch Carrasco konnte nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen dem Auftritt seines Teams etwas Positives abgewinnen. “Das war auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Das nehmen wir gerne mit in die letzten beiden Spiele, da haben wir noch ein schweres Programm vor uns.”

Die Düsseldorfer empfangen am kommenden Wochenende den FC Kray (12.12.) und treten zum Abschluss des Jahres bei DJK Teutonia St. Tönis an (19.12.). Für den ETB geht es zunächst zu Ratingen 04/19 (12.12.) Mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim (19.12.) werden sich die Schwarz-Weißen in die Winterpause verabschieden.