OL WF: Alle Spieler geimpft - Kaan-Marienborn ohne Corona-Ausfälle

In der Oberliga Westfalen grüßt der 1. FC Kaan-Marienborn von der Spitze. Am Wochenende steht ein Derby ins Haus, das sagt Trainer Thorsten Nehrbauer vor dem 15. Spieltag.

Der 1. FC Kaan-Marienborn spielt bis jetzt eine nahezu makellose Saison in der Oberliga Westfalen. In 13 Spielen konnte man elf Siege einfahren, demgegenüber stehen jeweils nur ein Remis und eine Niederlage. Am kommenden Sonntag (14:30 Uhr) geht es für den Tabellenführer zum Auswärtsspiel bei der TuS Erndtebrück.

Kaan-Marienborn-Trainer Thorsten Nehrbauer erklärt, was er vom kommenden Gegner erwartet, was ein Grund für die starke Saison seiner Mannschaft ist, und warum sich sein Verein in der aktuellen Corona-Situation vorbildlich verhält.

„Zunächst mal erwarte ich mit der TuS Erndtebrück einen Gegner, der ebenfalls auf einem Platz für die Aufstiegsrunde steht, und es somit auch gut gemacht hat bis jetzt. Außerdem ist in einem Derby die Tabellenkonstellation nie so entscheidend, da trifft man immer auf einen hochmotivierten Gegner, der dir alles abverlangt“, sagt der Trainer des Tabellenführers.

Auch mit Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf geht er von einem harten Kampf an der Tabellenspitze aus. “Da sehe ich noch vier, fünf andere Teams, die oben alle eng zusammenstehen und auch einen konstanten Eindruck machen. Das wird deshalb ein langer Kampf bis zum Schluss.“

Neuer Aufstiegsmodus ist fair

Gerade den sportlichen Wettkampf befürwortet er, nachdem in der letzten Saison aufgrund der Coronapandemie sportlich kein Auf- oder Absteiger ermittelt werden konnte. Daher ist für den ehemaligen Profi das Wie des aktuellen Aufstiegsmodus, bei dem die ersten zehn Teams noch einmal in einer Aufstiegsrunde die zwei Aufsteiger ermitteln, gar nicht so wichtig. „Nach den letzten Jahren mit der Pandemie bin ich froh, dass der Verband einen Modus gefunden hat, der es ermöglicht, am Ende der Saison einen sportlich verdienten Aufsteiger ganz oben in der Tabelle zu ermitteln.

Großes Vertrauen in die Vereinsführung und den Kader

Das soll nach seinen Wünschen natürlich der 1. FC Kaan-Marienborn sein. Dieses Ziel hat er auch zusammen mit der Vereinsführung bei seinem Amtsantritt im Oktober so formuliert. Dabei war für ihn vor allem wichtig, dass er und die Vereinsführung die gleiche Philosophie und Vorstellung von der Kaderzusammenstellung gehabt haben.

„Durch meine Vergangenheit bei diesem Verein ist der Kontakt zu der sportlichen Führung nie abgerissen. Wir kennen uns gut, auch bei der Kaderzusammenstellung im Sommer haben wir uns mal ausgetauscht, weil wir da auch die gleichen Vorstellungen und Ideen haben. Deswegen ist es lustigerweise tatsächlich so, dass da gerade einige Spieler im Kader sind, die ich auch geholt hätte, wenn ich im Sommer schon Trainer gewesen wäre. Das ist mit Sicherheit auch ein Grund für unseren Lauf aktuell, die Spieler entsprechen meiner Vorstellung davon, wie ich Fußball spielen lassen will.“

Vorbildliches Verhalten des Vereins in Pandemiezeiten

Ein weiterer Punkt, der Nehrbauer sehr zufrieden stimmt, ist der Umgang des Vereins mit der Coronapandemie. „Bei uns sind alle im Verein vollständig geimpft. Da hat der Verein auch gerade im Dialog mit den Spielern gute Arbeit geleistet. Nur mit einer hohen Impfquote kommen wir zusammen aus dieser schweren Zeit raus. Das ist uns hier im Verein allen bewusst, das ist vorbildlich.

Mit einem weiteren Sieg im Derby gegen Erndtebrück könnte der Tabellenführer auch sportlich weiter für positive Schlagzeilen sorgen.