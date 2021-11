Amateure: Thüringen setzt wegen Corona Spielbetrieb schon aus

Die Corona-Zahlen, nun reagiert der erste Verband mit der Festsetzung einer viel früher als geplanten Winterpause.

Die Corona-Zahlen steigen wieder an, die Vorgaben werden härter, auch am Sport kann das nicht vorbeigehen. Nun hat der erste Verband reagiert. Der Vorstand des Thüringer Fußball-Verbandes hat eine vorgezogene Winterpause angeordnet.

Der Spielbetrieb wird ab sofort im Männer- und Frauenbereich sowie im männlichen und weiblichen Nachwuchs auf Landesebene sofort bis zum 1. Januar 2022 ausgesetzt.

Auch RevierSport hatte in einem Kommentar eine vorzeitige Winterpause bei den Amateuren in Westfalen und am Niederrhein ins Spiel gebracht, um vor allem auch ehrenamtliche Mitarbeiter zu entlasten, sollte eine verschärfte 2G-Regelung eingeführt werden.

In Thüringen, wo die Inzidenz deutlich höher ist als in NRW, gab es lediglich Diskussionen, ob auch der Nachwuchs sofort pausieren muss. Natürlich sei das Interesse der Landesregierung, den Nachwuchsspielbetrieb aufrecht zu erhalten, nachvollziehbar, sagte TFV-Präsident Udo Penßler-Beyer. „Er ist durch die Rahmenbedingungen aber in der praktischen Umsetzung einfach nicht möglich“, betont Penßler-Beyer, der wie sein Vizepräsident für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben und Qualifizierung, Mike Noack, Schulleiter eines Gymnasiums in Thüringen ist.

Am Niederrhein und in Westfalen sind einige Ligen turnusmäßig noch bis zum Sonntag (19. Dezember) im Einsatz. Ob alle Spieltage durchgeführt werden, wird vermutlich nach der Veröffentlichung der kommenden Corona-Schutzverordnung entschieden.