FC Kray: Ohne sieben Mann gegen das Schlusslicht

Am zwölften Spieltag der Oberliga Niederrhein will der FC Kray den Dreier gegen die TVD Velbert mit einem Sieg gegen das Schlusslicht Sterkrade-Nord vergolden.

Die ersten elf Plätze sind das Ziel beim FC Kray. Das würde die Meisterrunde in der Oberliga Niederrhein bedeuten. Der erste Schritt wurde bei der TVD Velbert gemacht.

Nun wollen die Essener am Sonntag (15 Uhr) gegen das Schlusslicht Sterkrade-Nord nachlegen. Doch Vorsicht ist geboten, denn die Oberhausener feierten am letzten Wochenende den ersten Sieg - gegen den ETB SW Essen.

Nach dem Rücktritt von Julian Berg wird Sterkrade noch immer von Dennis Charlier betreut. Vor dem Spiel gegen den Letzten betont Krays neuer Trainer Damian Apfeld: "Sterkrade wird nach dem Sieg der Vorwoche sicher mit Rückenwind zu uns in die KrayArena kommen. Doch wir konzentrieren uns nur auf uns und werden top vorbereitet in die Partie gehen. Wir wollen und werden denselben Einsatz und Willen, wie in der Vorwoche auf den Platz bringen, unsere Leistung bestätigen und dabei möglichst mehr spielerische Elemente mit in das Spiel einbringen.“

Neben den Langzeitverletzten Max Fleer und Thorben Kern wird der gesperrte Marcel Rosbach fehlen. Auch Emir Alic, der erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist, wird fehlen. Das gilt auch für Duc Anh Nguyen Nhu, Bastian Helms und Luca Kazelis.