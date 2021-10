FC Kray: Nach Bocholt wartet das zweite Schwergewicht

In diesen Wochen hat der FC Kray in der Oberliga Niederrhein die Topteams vor der Brust. Nach dem 1. FC Bocholt wartet nun die SSVg Velbert.

In der Oberliga Niederrhein gibt es leichtere Wochen für den FC Kray als die aktuellen. Nach dem 1. FC Bocholt (0:3) steht nun die Partie gegen Spitzenreiter SSVg Velbert an, die SSVg hat noch keines ihrer Spiele verloren.

Die Krayer Mannschaft, die sich unter der Woche im Niederrheinpokal knapp beim GSV Suderwick mit 1:0 durchsetzen konnte, wird auch am Sonntag kaum auf die Rückkehr der verletzten Spieler hoffen können. Nach wie vor fehlen werden Emir Alic, Thorben Kern und Max Fleer. Wieder im Training ist Ohan Domaybci, er wird aber für Sonntag noch keine Option sein. Girolamo Tomasello ist ebenfalls wieder am Ball; bei ihm entscheidet sich im Abschlusstraining, ob er wird mitwirken können.

Trainer Christian Mikolajczak betont vor den 90 Minuten: „Wir haben es unter der Woche im Pokal, auch wenn das Ergebnis knapp war, eigentlich sehr gut gemacht und wir gehen optimistisch in das Spiel gegen Velbert. Ich erwarte dass Velbert seine spielerische Klasse auf den Platz bringt und sicher mit voller Kapelle antreten wird. Velbert wird bestimmt versuchen, uns so schnell wie möglich einzuschnüren und in die Defensive zu drängen, doch wir wollen und werden alles dagegen setzen, was wir haben und unser Spiel spielen. Wir wissen aber, dass Velbert durchaus anfällig sein kann und da müssen wir dann die sich möglicherweise ergebenen Chancen nutzen.“