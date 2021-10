OL NR: ETB bekommt es mit dem nächsten Favoriten zu tun

Der ETB Schwarz-Weiß Essen muss am Freitagabend zur SSVg Velbert. Trainer Suat Tokat sieht sein Team für den Aufstiegsfavoriten gewappnet.

Unterschiedlich könnten die Gegner kaum sein. Zwischen den beiden Duellen gegen die absoluten Top-Favoriten der Oberliga Niederrhein absolvierte der ETB sein Niederrheinpokal-Zweitrundenspiel gegen den A-Ligisten Fortuna Elten. Dort feierte die Mannschaft von Trainer Suat Tokat am Dienstagabend einen furiosen 12:0-Kantersieg. Am Freitagabend erwarten die Essener nun die SSVg Velbert, aktuell Spitzenreiter und immer noch ungeschlagen.

Kilav und Nguanguata werden fehlen

„Es kommt ein guter Gegner mit einer sehr hohen Qualität zu uns“, sagt Tokat vor dem Spiel gegen die Bergischen. Er setzt dabei auf absolute mannschaftliche Geschlossenheit: „Es ist ein Flutlichtspiel an einem Freitagabend, in einem schönen neuen Stadion und vor einer guten Kulisse. Das ist für jeden Fußballer eine schöne Sache. Von der Motivation her ist alles da, was man braucht.“

Verzichten muss Tokat dabei auf Emre Kilav, der sich beim Pokalspiel in unmittelbarer Nähe zur niederländischen Grenze verletzt hatte. Zudem muss Ribene Nguanguata nach seiner Roten Karte am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Bocholt gesperrt zusehen. Nachwirkungen dieser Partie gäbe es laut Tokat übrigens nicht: „Wir haben uns nach dem Bocholt-Spiel erholt und wieder aufgerappelt. Im Pokalspiel sind meine Jungs gut marschiert und in Bewegung geblieben. Wir werden in Velbert Vollgas geben und versuchen die drei Punkte mit nach Essen zu nehmen.“

Wiedersehen mit Ex-Keeper Marcel Lenz

Zu guter Letzt kommt es zum Wiedersehen mit Marcel Lenz. Der ehemalige Schlussmann des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen stand in der vergangenen Saison noch beim ETB unter Vertrag und war im Sommer zur SSVg Velbert gewechselt.