Fußball-Oberligist ETB SW Essen verlor das Testspiel gegen Rot-Weiss Essen mit 1:6 (1:1). Suat Tokat haderte mit den vielen Gegentoren in der Schlussphase.

Seit dem 01.07.2021 ist Suat Tokat offiziell Trainer beim Oberligisten ETB SW Essen. Der 34-Jährige, der in seiner Spielerlaufbahn mit Rot-Weiss Essen in die Regionalliga West aufsteigen konnte, wechselte von der SG Unterrath an den Uhlenkrug.

Der Einstand des ehemaligen Offensivspielers glückte: In den ersten vier Testspielen holte die Tokat-Elf drei Siege. Einzig beim Regionalligisten SV Straelen zog der ETB mit 0:2 den Kürzeren. Beim alljährlichen Kräftemessen mit dem Stadtnachbarn von der Hafenstraße war die Favoritenrolle allerdings klar zugunsten von RWE verteilt. Der amtierende Regionalliga-Vizemeister steigt bereits in der kommenden Woche wieder in den Ligabetrieb ein und befindet sich in der Vorbereitung auf der Zielgeraden. Der Klassenunterschied wurde im Spiel deutlich: SW Essen wehrte sich lange tapfer, musste sich aber im Endeffekt deutlich und hochverdient mit 1:6 (1:1) geschlagen geben.

Tokat fairer Verlierer – Lob von Neidhart für ETB-Auftritt

Nach dem Schlusspfiff musste Tokat anerkennen, dass der Gast eine Nummer zu groß war. “RWE hat brutale Qualität. Die erste Halbzeit war in Ordnung. Wir wollten kompakt stehen und immer wieder mit unseren schnellen Spielern Nadelstiche setzen. Das haben wir auch ein, zweimal geschafft. In der Schlussphase haben wir uns leider etwas ergeben und den Faden verloren. Ich wünsche RWE viel Erfolg, verfolge weiterhin jedes Spiel und drücke die Daumen, dass es dieses Jahr klappt“, resümierte der Coach.

Trotz der deutlichen Niederlage erntete der ETB-Auftritt Lob von RWE-Trainer Christian Neidhart: “ETB war bei Kontersituationen gefährlich. Mit dem Tempo könnte es in der kommenden Saison richtig interessant werden. Ich glaube, dass die Leute viel Freude an der Mannschaft haben werden.“

ETB testet bei der SG Wattenscheid

Für den ETB geht es Schlag auf Schlag: Am Samstag (15 Uhr) steht das nächste hochinteressante Testspiel bei der SG Wattenscheid 09 an. Die Oberliga-Saison beginnt für den Traditionsverein dann am 22. August mit einem Essener Derby bei der Spielvereinigung Schonnebeck.