OL WF: Wattenscheid verlängert mit dem Trainer

Die SG Wattenscheid 09 hat den Vertrag von Trainer Christian Britscho frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Auch Co-Trainer Timo Janczak bleibt.

Die SG Wattenscheid 09 hat Christian Britscho frühzeitig an den Verein gebunden. Im Rahmen des Trainingslagers haben Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo und Britscho im Jülicher Jufa-Hotel den laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30.06.2023 verlängert. Auch Britschos Co-Trainer Timo Janczak verlängerte seinen Kontrakt.

Der 51-Jährige ist im Juli 2020 seinen Job an der Lohrheide angetreten. Zuvor war der A-Lizenzinhaber Trainer von Rot Weiss Ahlen und führte den Klub in die Regionalliga. Davor war Britscho Chefcoach beim Wuppertaler SV in der Regionalliga und bei der U19, zuvor stand er in der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum an der Seitenlinie. Zum Zeitpunkt des Abbruchs der vergangenen Saison standen die Schwarz-Weißen auf Rang neun der Oberliga Westfalen.

„Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams ausgesprochen zufrieden. Trotz der schwierigen Umstände einer coronabedingten langen Pause haben Christian Britscho und Timo Janczak sich komplett in den Dienst des Vereins gestellt und ganz entscheidend an der Gestaltung des Kaders für die kommende Saison mitgewirkt. Wir sind daher froh, dass die beiden uns langfristig zur Verfügung stehen werden“, kommentiert Pozo y Tamayo die Vertragsverlängerung in der Pressemitteilung.

Britscho selbst freut sich dort über das „entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit den Weg der SG Wattenscheid 09 weiter mitgestalten zu können." Britscho weiter: „Die eingeschlagene Marschroute finde ich richtig und wichtig für den Verein. Unser Ziel ist es, die Spieler weiterzuentwickeln und zu zeigen, dass da richtig was heranwächst. Es soll eine kontinuierliche Steigerung erreicht werden. Die Spieler sollen auf und neben dem Platz die nächsten Schritte machen. Ich freue mich daher sehr, auch in Zukunft Teil dieses coolen Vereins zu sein.“

Für die 09er steht das erste Pflichtspiel der Saison am 18. August mit dem Westfalenpokal-Erstrundenspiel gegen den Drittligisten SC Verl an. Die Liga startet für die SGW am 29. August gegen den RSV Meinerzhagen.