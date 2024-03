Der FC Kray hat nach zuletzt vier sieglosen Begegnungen in Serie seine Negativphase überwunden und ist zurück in der Spur.

Aufatmen an der Buderusstraße. Der FC Kray feierte am vergangenen Sonntag - 10. März 2024 - einen 3:1-Auswärtssieg bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord.

In Oberhausen trafen für Kapitän Raphael Koczor und sein Team Estevan Rascho, Semih Köse und Danilo Curaba. "Nach einem, ehrlich gesagt, sehr fehlerhaften Spiel, haben wir am Ende verdient mit 3:1 gewonnen", freute sich Trainer Sebastian Amendt.

Er ergänzte: "Wir haben es, insbesondere in der ersten Halbzeit, nicht hinbekommen, die gute Vorarbeit aus dem hinteren Bereich, wo wir uns gut durch das Mittelfeld gespielt haben, in viele Torchancen umzumünzen. Ein Schuss von Estevan Rascho hat uns dann zum Glück die 1:0 Halbzeitführung beschert. Im zweiten Durchgang haben wir es dann besser hinbekommen, konnten besser verlagern und haben uns besser aus Drucksituationen gelöst, aber trotz der zwei weiteren Treffer, haben wir viele Konterchancen liegen lassen, waren viermal frei vor dem gegnerischen Torwart, konnten aber keine weiteren Tore erzielen. Nach dem Anschlusstreffer hatten wir dann auch keine Ruhe mehr im Spiel, aber das war vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass wir bisher noch keinen Sieg in diesem Jahr einfahren konnten. Jetzt kommt eine knackige Woche mit Speldorf und dem Pokalspiel gegen Mintard. Die Liga bleibt spannend, wir haben ein positives Zeichen gesetzt und wollen nun daran anknüpfen."

Am kommenden Sonntag, 17. März, 15 Uhr - steht erneut ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Dann geht es für den FC Kray zum VfB Speldorf.

Die Krayer könnten mit einem weiteren Sieg Druck auf das Führungsduo Sportfreunde Niederwenigern und Blau-Weiß Dingden ausüben. Aktuell liegt der Oberliga-Absteiger sieben Punkte hinter Dingen und acht hinter Niederwenigern zurück. Mit einer Serie von drei oder vier Siegen in Folge könnte der Traum von der Oberliga-Rückkehr wieder in Essen-Kray aufleben.