Landesliga Westfalen 3: Westfalia Herne baut Tabellenführung aus - Konkurrenz lässt Federn

Der 20. Spieltag der Landesliga Westfalen 3 hatte viele Tore zu bieten. Zudem baute Westfalia Herne die Tabellenführung aus, weil ein Verfolger auseinanderfiel.

Am 20. Spieltag in der Landesliga 3 Westfalen gab es einige spektakuläre Ergebnisse und zahlreiche Tore zu bestaunen. An der Tabellenspitze gab es keine großen Veränderungen.

Den Auftakt machte am Samstag die TuS Hordel, die sich mit 4:0 (2:0) gegen SW Wattenscheid 08 durchsetze. Wattenscheid 08 verlor dadurch einen Platz in der Tabelle und befindet sich nun in der Abstiegszone auf Rang 14.

Ligaprimus Westfalia Herne lag bereits nach fünf Zeigerumdrehungen mit 0:2 zurück beim VfB Westhofen. Zwei Treffer in der Schlussviertelstunde retteten Herne zumindest einen Punkt. Da allerdings der erste Verfolger SV Brackel 06 gegen Westfalia Langenbochum mit 1:5 (1:4) unter die Räder kam, trennen Herne und Brackel nun zwei Zähler.

Auch die weiteren Kontrahenten um den Aufstieg ließen Federn: Die SSV Buer spielte 1:1 (0:0) gegen den FC Altenbochum, der mit dem Punktgewinn an Wattenscheid 08 vorbeizog. Auch der Tabellenvierte Vestia Disteln konnte keinen Sieg einfahren, YEG Hassel nahm dem SV bei einem wilden 3:3 (1:1) zwei Punkte ab.

Die Ergebnisse im Überblick TuS Hordel - SW Wattenscheid 08 4:0 (2:0) SV Wanne 11 - Königsborner SV 1:4 (0:2) YEG Hassel - SV Vestia Disteln 3:3 (1:1) SuS Kaiserau - Sportfreunde Wanne 2:0 (1:0) SSV Buer - FC Altenbochum 1:1 (0:0) TuS Hannibal - SG Welper 6:0 (2:0) VfB Westhofen - SC Westfalia Herne 2:2 (2:0) Westfalia Langenbochum - SV Brackel 5:1 (4:1)

Für den höchsten Sieg an diesem Spieltag sorgte der TuS Hannibal, der die SG Welper mit 6:0 (2:0) abschoss. Auch dem Königsborner SV gelang ein deutlicher Erfolg, die Mannschaft aus Unna ließ dem SV Wanne 11 keine Chance (4:1).

SuS Kaiserau verschaffte sich dank eines 2:0-Siegs gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel Luft im Abstiegskampf. Die Kamener bauten den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf fünf Punkte aus.