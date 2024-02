Die Vorbereitung des Landesligisten FC Kray neigt sich dem Ende. Trainer Sebastian Amendt zieht ein Fazit und blickt als Viertplatzierter auf einen möglichen Aufstieg.

Eine letzte Möglichkeit bleibt dem FC Kray noch, um sich auf die Restrunde in der Landesliga Niederrhein 2 vorzubereiten. Am Mittwoch (7. Februar) empfängt der FCK die Spvg Schonnebeck zum finalen Test, in dem es vor allem nochmal darum geht, dass die Akteure Spielminuten sammeln und Standards einstudiert werden. Außerdem soll es gegen den Oberligisten darum gehen, Defensivabläufe zu verinnerlichen.

In der Liga stellen die Essener zwar die zweitbeste Defensive mit nur 23 Gegentreffern aus 20 Spielen, insgesamt steht Kray aber nur auf dem vierten Platz. Sieben Punkte trennen die Krayer vom ersten Rang, nur drei zum Zweiten. Mit einem Sieg am Wochenende könnte der FCK mit Platz zwei punktgleich ziehen.

Angesprochen auf die Winterpause sagt Cheftrainer Sebastian Amendt: "Die Vorbereitung war auf jeden Fall sehr erkenntnisreich. Die Ergebnisse waren okay, aber nicht besonders gut. Ich sehe aber eine positive Entwicklung bei einigen Spielern."

Auf viele Akteure wird es in der Restrunde jetzt ankommen. Denn durch den Abgang von Schlüsselspieler wie Kapitän Pascal Itter und Torwart Mitsuki Nagaya rücken andere Akteure in den Vordergrund und werden sich beweisen müssen. "Nun gilt es, die Abgänge gemeinschaftlich aufzufangen", weiß der Coach.

Mannschaft spielt erst seit letztem Sommer in dieser Zusammenstellung

Insgesamt gehe es darum, dass die Mannschaft geschlossener auftreten müsse, sagt der 40-Jährige. Amendt weiter: "Die Mannschaft existiert in der Form erst seit dem Sommer, den Prozess der Entwicklung müssen wir weiter vorantreiben und den Weg gemeinsam gehen."

Amendt wünscht sich enges Aufstiegsrennen

Ganz abschreiben möchte der Trainer den Aufstiegskampf aber noch nicht: "Die Ausrichtung des Vereins lautet nicht ´Aufstieg oder nichts´. Wir wissen um unsere Stärken, aber auch um unsere Schwächen. Ich würde mir ein enges Aufstiegsrennen wünschen."

Ob der FC Kray am Ende in diesem Rennen vorne liegt, wird sich in den nächsten Spielen herauskristallisieren. "Entscheidend ist dabei auch immer die Tagesform und, dass man die Saison möglichst verletzungsfrei übersteht", weiß der Coach um den ungewissen Ausgang der Saison.