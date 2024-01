YEG Hassel: Probleme in der Hinrunde - das muss jetzt besser werden

In der Landesliga-Hinrunde war YEG Hassel stark verletzungsanfällig. In der Vorbereitung auf die Rückrunde liegt der Fokus auf der physischen Fitness der Spieler.

Die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3 war für YEG Hassel alles andere als einfach. Verletzungssorgen plagten den Westfalenliga-Absteiger. Dazu haben viele Spieler den Verein verlassen und mit nur 20 Feldspielern und zwei Torhütern kann nicht unbedingt von einer ordentlichen Kaderbreite gesprochen werden. Der direkte Wiederaufstieg war schon zu Saisonbeginn kein Thema.

Doch nach der Hinserie stehen 30 Punkte auf dem Konto des Viertplatzierten. Zum Tabellenersten fehlen nur sieben Punkte. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um doch noch von Aufstiegsambitionen zu reden?

Nicht für Cheftrainer Marcel Radke: „Wir möchten uns erstmal in der Liga stabilisieren. Wenn wir am Ende um den Aufstieg mitspielen, wäre das natürlich schön, aber es ist nicht unser oberstes Ziel“, gibt der Coach zu.

Viel wichtiger ist es, eine physisch fitte Mannschaft für die Rückrunde zu formen. Zu den Langzeitverletzten in der Hinserie gehörten Faruk Gülgün, Cihan Yildiz, Mert Kilic und Gökhan Öztürk.

Um weitere Langzeitausfälle in der Rückrunde zu vermeiden, liegt der Fokus nun auf der physischen Fitness. „Die Jungs trainieren teilweise bis zu viermal die Woche, um fit in die Rückrunde zu starten“, sagte Radke.

Der Einstieg in die Vorbereitung lief für die Gelsenkirchener nach Maß. Sie starteten direkt mit einem Titelgewinn in das neue Jahr. Der Pokal der Hallenstadtmeisterschaft in Gelsenkirchen ging nach einem 4:3 Sieg gegen den SV Horst-Emscher an Hassel.

Ein Start, der eine Portion Selbstbewusstsein mit sich brachte. „Der Sieg der Hallenstadtmeisterschaft war natürlich ein super Auftakt. Das erste Testspiel haben wir dann leider verloren. Auch da mussten wir wieder auf einige Leistungsträger verzichten“, begründet Radke die 0:4-Niederlage gegen den TuS 05 Sinsen.

Zwei Neuzugänge im Winter

Trotz des kleinen Kaders hat das Trainerteam lediglich zwei Neuzugänge zu verkünden. Der Offensivmann Ridwan Demircan kehrt nach einem halben Jahr beim FSV Duisburg zurück. Außerdem verstärkt der 22-jährige Metehan Türkoglu die Offensive.

Bis zum Rückrundenstart am Sonntag (11. Februar) gegen den Königsborner SV stehen noch vier Testspiele auf dem Fahrplan von Hassel. Das nächste findet am Sonntag (21. Januar) beim FC Marl statt.