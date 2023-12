SV Biemenhorst: Nach "spektakulärer Hinrunde" wartet ein Topspiel auf das Überraschungsteam

Das Überraschungsteam der Landesliga Niederrhein 2 marschiert weiter. Jetzt steht für den SV Biemenhorst ein Topspiel auf dem Programm.

Der SV Biemenhorst punktet weiter fleißig. Zuletzt kam der SVB allerdings nicht über ein 2:2-Remis beim 1. FC Lintfort hinaus. Damit ließ er den Abstand auf Tabellenführer BW Dingden auf fünf Punkte wachsen.

Doch das ist noch lange kein Grund zur Sorge für Coach Javier Garcia Dinis, der das Unentschieden nüchtern analysiert: "Wir waren null im Spiel drin und Lintfort hat uns immer wieder vor Schwierigkeiten gestellt. Es war am Ende ein glücklicher Punkt, bei dem ich trotzdem erneut meine Mannschaft loben muss, die sich in einem Spiel einen Punkt erkämpft hat, in dem wir zu keinem Zeitpunkt unseren Spielfluss gefunden haben. Das untermauert mal wieder unsere Charakterstärke."

Beim FC Kray trifft das offensiv stärkste Team der Liga auf einen ehemaligen Oberligisten. Für den Aufsteiger aus Biemenhorst ist es zugleich der Start der Rückrunde. Das 3:3 aus der Hinserie ist Garcia Dinis noch bestens im Gedächtnis geblieben: "Es war der Startschuss in unsere erste Landesligasaison. Das vergisst man nicht so einfach. Direkt gegen den Oberliga-Absteiger zu starten, war natürlich klasse und es war gleichzeitig der Anfang einer wirklich spektakulären Hinrunde für uns."

Garcia Dinis: "Kray bleibt für mich einer der absoluten Top-Favoriten, wenn es um den Aufstieg geht. Sie hatten einen großen Umbruch und wahrscheinlich läuft es deswegen noch nicht hundertprozentig bei ihnen. Wenn man aber die Niederlage gegen Niederwenigern diese Woche ausklammert, steht da zuletzt eine sehr positive Bilanz. Mittlerweile scheint das eine sehr homogene Truppe zu sein. Über ihre Qualitäten brauche ich gar nicht reden, da gehören sie in allen Bereichen zur absoluten Spitze. Für uns wird das ein erneutes Highlight."

Biemenhorst ist durch den bisherigen Saisonverlauf sicherlich eine attraktive Anlaufstelle für Spieler geworden. Da sollte sich bestimmt die ein oder andere qualitative Verstärkung finden lassen.

Garcia Dinis sieht sich den Verein aber nicht zum Handeln gezwungen: "Wir haben eine enorm charakterstarke Truppe beisammen. Ich vertraue jedem Einzelnen und sehe absolut keinen Grund, aktiv zu werden. Wir spielen mit unserem Kader eine wirklich traumhafte Saison. Jeder hat die Spielphilosophie verinnerlicht und da werde ich nicht dran rütteln."