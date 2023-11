Landesliga: Vor Kellerduell - das macht Steeles Möllensiep Hoffnung

Die SpVgg Steele steckt in der Landesliga Niederrhein 2 tief im Abstiegskampf. Drei Niederlagen in Folge heißt die ernüchternde Bilanz. Trainer Dirk Möllensiep ist unzufrieden.

Fast zehn Jahre steht Dirk Möllensiep schon an der Seitenlinie der SpVgg Steele. In der Landesliga 2 Niederrhein läuft es aktuell aber alles andere als gut. Nach drei Niederlagen in Folge steht Steele in der Tabelle aktuell auf Rang 17. Das heißt: Abstiegskampf.

Am Sonntag sah es kurz danach aus, als hätte Steele diese Pleitenserie durchbrechen können. Nach einem Doppelpack von Jonas Lippeck lagen die Essener gegen die Sportfreunde Lowick mit 2:0 vorne. Dann wendete sich aber das Blatt und nach 90 Minuten lag Steele 2:3 zurück.

Möllensiep analysiert die Partie: "Das war extrem bitter. Wir kassieren richtig dämliche Tore. Wir haben kaum Torchancen ausspielen lassen. Das 2:1 ist zum Beispiel dadurch entstanden, dass wir dem Gegner 10 Meter vor dem Tor den Ball vor die Füße gespielt haben. Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen und uns nicht wie ein Landesligist verhalten."

Die aktuelle Stimmung in der Mannschaft könne Möllensiep am Montagnachmittag nicht einschätzen: "Ich habe einige Nachrichten bekommen, aber die Jungs noch nicht wiedergesehen. Das wird das Training zeigen. Ich war nach der Partie aber sehr enttäuscht, das bin ich auch immer noch. Die Stimmung war bisher aber immer gut. Das zeigt auch die hohe Trainingsbeteiligung. Es sind immer 17 bis 20 Spieler beim Training."

So lautet die ernüchternde Bilanz der SpVgg Steele: drei Niederlagen in Folge. Das Trainer-Urgestein zeigt sich unzufrieden mit dem aktuellen Tabellenplatz: "Wenn ich mir die letzten Partien angucke, haben wir in verschiedenen Spielsituationen oft einfach die falsche Entscheidung getroffen. Wir machen viele dumme Fehler. Vor dem Tor müssen wir einfach mal abschließen, anstatt noch den Torhüter austanzen zu wollen."

Die Hoffnung gebe der 53-jährige Trainer aber nicht auf, schließlich weiß er, woran gearbeitet werden muss: "Wir haben einfach viele kleine Baustellen. Genug Chancen spielen wir raus, wir müssen dann einfach mal das Tor treffen. Wir zeigen dann aber auch mit dem Finger auf die Fehler und analysieren, was besser gemacht werden muss."

Am kommenden Samstag (16 Uhr) sollen gegen einen direkten Tabellennachbarn wieder Punkte her. Die Spielvereinigung ist beim Tabellenachtzehnten, dem FSV Duisburg, zu Gast. Zwei Punkte trennen die beiden Teams. Möllensiep erwartet eine intensive Partie: "Duisburg hat viele Akteure wieder dabei, die in den letzten Partien gefehlt haben. Das hat man in den letzten zwei Spielen schon gesehen. Wir müssen uns aber auf unser Spiel konzentrieren und einfach weniger Fehler machen."

Danach wartet der Tabellensechzehnte, der SV Budberg, auf Steele. Möllensiep weiß die beiden Partien einzuschätzen: "Jetzt stehen zwei Sechs-Punkte-Spiele an. Wir stecken im Abstiegskampf und müssen bis zur Winterpause noch Punkte holen."