Gelsenkirchen: Landesligist holt Ex-BVB-Talent ins Trainerteam und siegt

Die SSV Buer hatte in der vergangenen Woche ein ehemalige Junioren-Juwel von Borussia Dortmund ins Trainerteam geholt und am Wochenende einen Sieg errungen.

Mit 4:2 siegte die SSV Buer 07-28 bei der DJK TuS Hordel und rangiert nach 13 Begegnungen auf dem 5. Tabellenplatz - fünf Zähler Rückstand sind es aktuell auf Spitzenreiter und Topfavorit SC Westfalia Herne.

Mit dem Auftritt in Bochum-Hordel zeigte sich SSV-Coach Misel Zec sehr zufrieden. Zec: "Das war ein wahnsinnig gutes Spiel von uns. Wir haben gut verteidigt und stark von hinten heraus gespielt. Die freien Räume haben wir super gefunden und konnten so immer wieder ins Angriffsspiel übergehen. Es war ein sehr organisierter Auftritt, defensiv wie offensiv. Nur bei den beiden Gegentoren müssen wir besser verteidigen. Ich bin insgesamt sehr stolz auf die Mannschaft."

Einige Tage vor dem Aufritt in Hordel stellten die Bueraner einen neuen Co-Trainer vor. Damian Liedtke arbeitet ab sofort mit Zec zusammen.

"Göksel Maden und ich haben mit Damian früher zusammen in Hassel gespielt. Seit dieser Zeit sind wir gute Freunde. Als Spieler war Damian unglaublich", sagt Chefcoach Misel über seinen alten Kumpel.

Zuletzt war Liedtke Trainer bei der SG Castrop-Rauxel, davor viele Jahre beim Essener SC Preußen als Trainer und Spieler tätig. Der Familienvater, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Recklinghausen lebt, sagt: "Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich eine Babypause einlege und dann wieder an die Seitenlinie zurückkehre. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Misel Zec und dem Rest des Trainerteams."

Der 38-jährige Liedtke, der heute Inhaber einer Bodenleger-Firma ist, hatte im Juniorenbereich das Zeug, um ganz nach oben zu kommen. Der gebürtige Pole spielte bei Borussia Dortmund und war auch stets in den Nachwuchsmannschaften des DFB - U15, U16 und U19 - ein Leistungsträger. Doch am Ende reichte es nicht mehr als zu einem ordentlichen Oberligafußball. Warum er scheiterte, erklärte er jüngst in der RevierSport-Kategorie - "statt Fußballprofi wurde ich..." - hier lesen Sie den Beitrag.