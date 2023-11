LL NR 2: Neuer Spitzenreiter, FC Kray holt auf, FSV Duisburg kriegt sechs Stück

In der Landesliga Niederrhein 2 scheint nur ein Gesetz zu gelten. Der SV Hönnepel-Niedermörmter gewinnt keine Spiele.

Die Landesliga Niederrhein 2 hat einen neuen Tabellenführer. BW Dingden grüßt nach dem 15. Spieltag von der Spitze. Durch den 4:1-Sieg bei der SpVgg Steele konnte Dingden die SF Niederwenigern von Platz eins verdrängen.

Denn die Sportfreunde verloren eine spektakuläre Partie beim SV Scherpenberg mit 3:4. Bereits nach sieben Minuten führte Scherpenberg mit 2:0, Dominik Enz verkürzte, doch El Houcine Bougjdi stellte vor der Pause auf 3:1. Niederwenigern verkürzte nach dem Wechsel nochmal auf 2:3, dasselbe Spielchen auch nach dem 2:4. Doch am Ende reichte es nicht für einen Punktgewinn.

Das freute auch den FC Kray, der den SV Budberg mit 1:0 besiegen konnte. Pascal Itter erzielte nach 30 Minuten den Treffer des Tages. Kray hat damit als Vierter nur noch drei Punkte Rückstand auf die Spitze, wobei die SF Niederwenigern eine Partie weniger ausgetragen haben. Auf Platz drei komplettiert der SV Biemenhorst das Führungs-Quartett in einer Tabelle, wo zwischen dem Ersten und dem Neunten nur fünf Zähler liegen.

Apropos Neunter: Auf dem Platz liegt mittlerweile BW Mintard. Die Mintarder verloren auch das dritte Spiel in Folge. Bei der SG Essen-Schönebeck gab es ein 0:1, damit wurde der ehemalige Ligaprimus weiter durchgereicht.

Durchgereicht wird auch der SV Hönnepel-Niedermörmter. Der Letzte, der aus 15 Partien nur zwei Punkte holen konnte, verlor auch zuhause gegen den VfB Frohnhausen mit 0:1. Issa Said traf sechs Minuten vor dem Ende für die Essener. Hö.-Nie. kann für die Bezirksliga planen.

Auch der FSV Duisburg droht durchgereicht zu werden. Nach dem Oberliga-Abstieg steht die Mannschaft mit zwölf Zählern erneut auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntag gab es eine richtige Packung, beim VfL Speldorf hieß es am Ende 0:6. Wobei der FSV beim Stand von 0:1 bereits in der 23. Minute eine Rote Karte sah und in Unterzahl agieren musste.

Ein Ausrufezeichen setzte im Keller Sterkrade-Nord. Der Vorletzte bezwang den Dritten Biemenhorst mit 4:2. Dabei bleibt es dabei. Spiele mit Biemenhorst-Beteiligung sind Torgaranten. In den 15 bisherigen Begegnungen der Mannschaft fielen bereits 82 Tore. Nicht schlecht.