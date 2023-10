Landesliga Westfalen 3: Westfalia Herne lässt Punkte beim Letzten - SSV Buer furios

In der Landesliga Westfalen 3 scheint Westfalia Herne gegen Kellerkinder nicht mehr gewinnen zu können. Die Konkurrenz zieht gleich.

Westfalia Herne hat zum zweiten Mal in Folge gegen ein Team aus der Abstiegszone der Landesliga Westfalen 3 Punkte liegengelassen. Am 12. Spieltag mühte sich die Mannschaft im Stadion Am Schloss zu einem 2:2 gegen den Tabellenletzten SG Welper. Dabei mussten sie sogar einen 0:2-Halbzeitrückstand aufholen. Das gelang erst in den allerletzten Minuten.

Damit konnte YEG Hassel nach Punkten nun zum Tabellenführer aufschließen. Die Gelsenkirchener gewannen gegen den SV Wanne 11 mit 2:1. Sie hatten bereits mit zwei Toren in der ersten Halbzeit den Grundstein für den achten Saisonsieg gelegt.

Direkt dahinter steht der Aufsteiger SV Vestia Disteln, der sich mit 1:0 beim nun viertplatzierten SV Brackel durchsetzen konnte.

Die Ergebnisse in der Übersicht SV Brackel – SV Vestia Disteln 0:1 (0:1) Königsborner SV – Sportfreunde Wanne-Eickel 2:2 (2:1) SV Wanne 11 – YEG Hasse 1:2 (0:2) VfB Westhofen – SuS Kaiserau 2:3 (2:2) TuS Hannibal – FC Altenbochum 4:2 (2:1) SSV Buer – SW Wattenscheid 08 4:2 (0:0) BW Westfalia Langenbochum – DJK TuS Hordel 3:2 (2:1) Westfalia Herne – SG Welper 2:2 (0:2)

Während mit Herne und Hassel zwei Westfalenliga-Absteiger auf den direkten Wiederaufstieg hoffen, ist die DJK TuS Hordel abgerutscht. Die Bochumer verloren mit 2:3 bei BW Westfalia Langenbochum und stehen nur noch auf dem zehnten Platz.

Die Sportfreunde Wanne-Eickel trennten sich vom Königsborner SV mit 2:2. Dominik Hanemann hatte den Treffer zum Endstand für die Wanne-Eickeler erzielt.

In allerletzter Minute hat der SuS Kaiserau den 3:2-Sieg beim VfB Westhofen unter Dach und Fach gebracht. Der Gastgeber hatte zwischenzeitlich sogar noch mit 2:1 geführt.

Jeweils sechs Treffer gab es in zwei anderen Partien des Sonntags. Der TuS Hannibal gewann mit 4:2 gegen den FC Altenbochum.

Und auch die SSV Buer konnte sich in einem wilden Spiel mit 4:2 gegen SW Wattenscheid 08 durchsetzen. Nachdem es lange 0:0 stand, fielen dann in der zweiten Halbzeit binnen sieben Minuten gleich vier Treffer. Erst hatte Seyit Ersoy Wattenscheid in Führung gebracht (52.), ehe Selper Özgen (54.), Louis Jozek (57.) und Turgay Altuntas (59.) das Spiel komplett drehten. Altuntas erzielte auch den vierten Treffer für die Rothosen (86.).