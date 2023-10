Westfalia Herne: Das ist das Erfolgsrezept des Tabellenführers

Nach zwei Abstiegen in Serie läuft es für den SC Westfalia Herne in der Landesliga Westfalen wieder rund. Dank eines großen Umbruchs stehen die Herner an der Tabellenspitze.

Der SC Westfalia Herne gehört zu den Traditionsklubs im Ruhrgebiet. Nach zwei Abstiege in Folge spielt die Mannschaft in dieser Saison in der Landesliga Westfalen 3 - und das erfolgreich. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Hayrettin Celik mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Im Sommer 2023 gab es einen großen Umbruch in der Mannschaft, erklärt Celik. “Die jetzige Mannschaft kann man nicht mit der Abstiegsmannschaft vergleichen. Das sind ganz andere Jungs.” Der Großteil der Spieler trägt erst seit dieser Saison das Trikot von Westfalia Herne.

“Wir hatten das Glück, dass wir sehr früh Spielerprofile für die Landesliga auswählen konnten. Es gab die Möglichkeit zu gucken, wen wir auf welcher Position brauchen und auch wer bereit ist, das Ziel mit uns anzugehen und bei einem Neustart dabei ist. Wir konnten gezielt Spielfähigkeiten auswählen, die für unsere Spielidee passend sind”, erklärt Celik.

“Es ist noch sehr früh in der Saison. Wir haben gute Charaktere in der Mannschaft. Bei Mannschaftsabenden sind immer zwei Drittel der Jungs dabei. Das ist auch ausschlaggebend für eine Mannschaft. Man merkt: Unsere Spieler haben Bock auf Fußball und bringen Mentalität mit”, beschreibt der Trainer sein Team.

Vor allem dem Umfeld und den Fans tut der Erfolg gut. So ein Verein wie Westfalia Herne gehört nicht in die Landesliga. Hayrettin Celik

Aus zehn Ligapartien konnte die Westfalia acht Dreier erzielen. Celik betont immer wieder, dass die Saison noch lang ist und die Tabelle nur eine Momentaufnahme sei. Trotzdem: “Es ist egal in welcher Liga du spielst, so ein Erfolgserlebnis ist immer schön. Vor allem dem Umfeld und den Fans tut der Erfolg gut. So ein Verein wie Westfalia Herne gehört nicht in die Landesliga.”

Celik verbindet viel mit Westfalia Herne. Viele Jahre war er selbst als Spieler tätig, trainierte bereits die Herner Jugend und war zuvor auch als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. “Für unser Ziel ist es positiv, dass wir oben in der Tabelle stehen. Aber die Tabelle ist aktuell nur eine Momentaufnahme. Zwei Drittel der Saison stehen noch bevor”, weiß der 35-Jährige. “Ich gehe mit viel Demut und Bescheidenheit an die Sache. Die Mannschaft soll nicht überheblich werden.”

Am Sonntag (15 Uhr) ist die Westfalia Herne beim Tabellen-Vierzehnten FC Altenbochum zu Gast. Der Tabellenplatz sei für den Trainer jedoch nicht ausschlaggebend. “Die Saison ist noch lang. Das will ich auch als Trainer der Mannschaft vorleben. Die Tabelle ist nur eine schöne Momentaufnahme für uns. Egal welche Partie ansteht, wir gehen als Topfavorit rein. Wir sind uns dessen bewusst. Für uns ist es aber egal, ob wir gegen den Tabellenzweiten oder Letzten spielen. In jeder Partie geht es für uns um drei Punkte. Wir sind alle Fußballer mit Siegeswillen und sind mit Zielstrebigkeit ausgestattet."