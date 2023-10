Landesliga Niederrhein 2: Nächster Kantersieg für Rellinghausen, Mintard verpasst Sprung an Spitze

In der Landesliga Niederrhein 2 hat der VfB Frohnhausen eine deutliche Niederlage kassiert. Die SG Schönebeck feiert einen Sieg.

Die Sportfreunde Niederwenigern bleiben an der Tabellenspitze der Landesliga Niederrhein 2. Nach dem Sieg gegen den SV Biemenhorst (4:0) am Freitag konnte SFN zwei Tage später mit ansehen, wie Verfolger Blau-Weiß Mintard 1:1 gegen den FC Kray spielte.

Damit ziehen die Mülheimer zwar mit Niederwenigern gleich, bleiben aufgrund der Tordifferenz aber auf Platz zwei. Im Duell mit Kray fielen beide Treffer spät: Timo Conde brachte Mintard per Elfmeter in Führung (78.), Pascal Itter schoss den FCK zum Ausgleich (86.).

Derweil feierte der ESC Rellinghausen den zweiten Kantersieg in Serie. Mit 5:1 gewannen die Essener beim SV Budberg, nachdem sie in der Vorwoche den FSV Duisburg 4:0 geschlagen hatten. Tobias Doil (5.), Tom Holz (22.), Linus Butz (63.), Luca Krämer (71.) und Mikael Antunes (80.) trafen für den ESC.

Die SpVgg Steele zog Arminia Klosterhardt mit einem 2:0-Sieg durch einen Doppelpack von Timo Nickel (13., 46.) tiefer nach unten, bleibt aber selbst auf einem Abstiegsplatz.

VfB Frohnhausen geht unter

Und auch für den VfB Frohnhausen geht der Blick in Richtung der Abstiegsplätze. Nach dem Coup gegen SF Niederwenigern am vergangenen Spieltag präsentierte sich das Team von Issam Said in einer ganz anderen Verfassung: 1:6 hieß es beim PSV Wesel. Herausragender Mann war Max Mahn mit einem Viererpack.

Auf dem vorletzten Tabellenplatz wächst der Rückstand der Spvgg. Sterkrade-Nord weiter an. 4:2 setzte sich Aufsteiger SG Schönebeck gegen die Oberhausener durch - trotz Halbzeitrückstand und begünstigt durch einen Platzverweis gegen Nord.

Landesliga Niederrhein 2: Der 12. Spieltag im Überblick

SpVgg Steele - Arminia Klosterhardt 2:0

SG Schönebeck - Spvgg. Sterkrade-Nord 4:2

PSV Wesel-Lackhausen - VfB Frohnhausen 6:1

Blau-Weiß Mintard - FC Kray 1:1

SV Budberg - ESC Rellinghausen 1:5

Blau-Weiß Dingden - VfB Speldorf 1:0

FSV Duisburg - SV Scherpenberg 3:6

SGE Bedburg-Hau - SV Hönnepel-Niedermörmter 4:0

SF Niederwenigern - SV Biemenhorst 4:0

SF 97/30 Lowick - 1. FC Lintfort 5:2