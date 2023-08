Landesliga Niederrhein 2: Scherpenberg mit 8:0-Kantersieg, fünf Teams mit Traumstart

48 Treffer, die Landesliga Niederrhein 2 gibt gleich am 2. Spieltag Vollgas.

In der Landesliga Niederrhein geht es gleich zum Start Schlag auf Schlag. Denn die 20er Liga beginnt mit einer Englischen Woche. Und fünf Mannschaften träumen noch davon, mit der maximalen Punkteausbeute aus dieser Englischen Woche zu kommen.

Denn Blau-Weiß Dingden, die Sportfreunde Niederwenigern, die DJK Sportfreunde 97/30 Lowick, Blau-Weiß Mintard und der SV Scherpenberg starteten mit zwei Siegen.

Wobei Scherpenberg Spitzenreiter ist, denn nach dem fulminanten 8:0-Erfolg über die Spvgg. Sterkrade-Nord, die die Rote Laterne inne hat, hat der SVS das beste Torverhältnis. Bereits zur Pause stand es 4:0 für Scherpenberg, was auffällt, es gibt sieben verschiedene Torschützen.

Ebenfalls torreich ging es beim Sieg von Niederwenigern zu. Bei der SpVgg Steele gab es einen 5:2-Sieg. Blau-Weiß Dingden besiegte die SGE Bedburg-Hau 3:0, Mintard gewann 4:2 gegen den SV Budberg und Lowick feierte den zweiten Dreier durch ein 4:1 gegen den Absteiger FSV Duisburg, der damit direkt wieder im Keller der Tabelle zu finden ist und am Wochenende am dritten Spieltag unter Druck steht, wenn es gegen das Schlusslicht aus Sterkrade geht.

Der FC Kray, der zu den Favoriten der Liga gehört, feierte seinen ersten Erfolg. Nach dem 3:1 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter betonte FCK-Trainer Sebastian Amendt: "Ich bin erstmal sehr zufrieden mit der spielerischen Leistung. Wir haben insbesondere in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben und was uns in der Saison stark machen wird, auf den Platz bringen können. Auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass es noch nicht an allen Ecken und Enden gepasst hat, hat man gesehen, auf was sich die Krayer Fangemeinde in der Saison freuen kann."

Auf Offensive und viele Tore, dafür stand auch dieser 2. Spieltag. Insgesamt fielen 48 Treffer in den zehn Partien. Einen Schnitt von 4,8 Toren pro Begegnung kann gerne gehalten werden.