Landesliga: FC Remscheid siegt im Bergischen Derby - Zahlreiche Favoriten patzen

Der FC Remscheid konnte zum Auftakt in der Landesliga Niederrhein Gruppe 1 direkt mit einem 2:1 (1:0)-Sieg vor 250 Zuschauern im Bergischen Derby beim DV Solingen auf sich aufmerksam machen.

Doch trotz des FCR-Sieges stand mit den Gastgebern ein äußerst engagierter und ziemlich gut organisierter Derbygegner auf dem Platz, der bei Dauerregen die Schlagzahl in konditioneller Hinsicht bis zum Ende durchhalten konnte und dem FC Remscheid jederzeit Paroli bot.

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich somit auch Engin Kizilarslan. „Insbesondere wegen der starken zweiten Halbzeit haben wir hier einen Punkt verdient gehabt. Man hat gesehen, dass das Potential in jedem Fall vorhanden ist, wenn man gegen einen solchen Gegner mithalten kann“, sammelte der Ditib-Vatanspor-Trainer demnach direkt eine wichtige Erkenntnis.

„Wenn wir am Mittwoch in Wermelskirchen an die starken zweiten 45 Minuten anknüpfen, werden wir etwas Zählbares mitnehmen“, blickte Kizilarslan schon auf die Englische Woche.

Diese geht für den FC Remscheid mit einem Heimspiel gegen den ASV Süchteln weiter (Mittwoch, 20 Uhr, Jahnplatz).

DV Solingen: Ricken - Abou Laila, Yagmur, Steinebach (61. El Makadmi), Gülmez (24. Perne) - Mensah, Schulte, El Joudi (61. Uzunlar), Sagkulak (61. Tusevo), Cakici - Türkmen. Ricken - Abou Laila, Yagmur, Steinebach (61. El Makadmi), Gülmez (24. Perne) - Mensah, Schulte, El Joudi (61. Uzunlar), Sagkulak (61. Tusevo), Cakici - Türkmen. FC Remscheid: Horn - Babic, Saibert, Bonanno (84. Posavec), Di Mari (68. Ntiti) - Blume (82. Tekin), Al Khalil, Heinen, Wächter, Zupo - Buscemi. Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop). Tore: 0:1 Schulte (Eigentor, 17.), 0:2 Zupo (53.), 1:2 Perne (66.) Zuschauer: 250.

Trainer Ferdi Gülenc sieht die Landesliga als sehr stark an: „Wir wollen versuchen, so lange wie möglich oben mitzumischen. Eine gute Rolle in dieser schweren Gruppe zu spielen ist unser primäres Ziel. Es werden fünf bis sechs Teams um den Aufstieg spielen“, weiß der FCR-Trainer, was auf ihn und seine Elf noch zukommt. „Solingen hat uns alles abverlangt. Nach dem Anschluss war es psychologisch schwer, da es uns die Zuschauer und die Qualität des DV nicht leicht gemacht haben“, so Gülenc abschließend.

Der Blick auf die Liga

Anders als die Remscheider, mussten die zwei Düsseldorfer Oberliga-Absteiger direkt empfindliche Niederlagen hinnehmen.

TuRU patzte zum Auftakt gegen Kapellen-Erft mit 0:1 (0:1), wobei die frühe Rote Karte gegen Mohamed Darwish (36.) hier mit den Ausschlag gegeben haben dürfte. „Da darfst du so nicht reingehen. Das war ebenso ärgerlich wie der Gegentreffer, da wir ansonsten die besseren Chancen hatten“, schüttelte TuRUs Pressesprecher Thomas Neubauer nach den 90 Minuten mit dem Kopf.

Nicht besser erging es dem MSV Düsseldorf im Derby gegen den SC West. Mit 0:2 (0:1) unterlag die Elf von Botan Melik den Oberkasselern, für die neben dem Ex-Meppener „Emsland-Messi“ Martin Wagner (41.) noch Diyar Turan traf (69.).

Erster Tabellenführer ist der 1. FC Monheim, der seiner Favoritenrolle im Duell der Absteiger gegen den Cronenberger SC gerecht wurde. Beim 3:0 (1:0)-Erfolg spielte Neuzugang und Ex-Profi Assani Lukimya über 90 Minuten.

Schon am Mittwoch geht’s weiter. Dann unter anderem mit dem Düsseldorfer Stadtderby SG Unterrath gegen TuRU (20 Uhr, anextour park, Düsseldorf-Unterrath).