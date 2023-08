FC Kray: Kurz vor dem Auftakt - Essener Landesligist präsentiert drei weitere Zugänge

Wenige Stunden vor dem Auftakt beim SV Biemenhorst (Sonntag, 6. August, 15.15 Uhr) hat der FC Kray noch einmal drei Zugänge präsentiert.

Drei Mann auf einen Schlag! Der FC Kray hat vor dem Ligaauftakt beim SV Biemenhorst (Sonntag, 6. August, 15.15 Uhr) ein neues Trio verpflichtet.

Mit dem 21-jährigen Jason Togbedji kommt ein neuer Abwehrspieler an die Buderusstraße.

"Jason ist ein Spieler, der uns als Abwehrspieler weitere Möglichkeiten gibt und der durch seine Klarheit im Spiel besticht. Er hat viel Tempo und ist flexibel als Außen- oder Innenverteidiger einsetzbar. Durch seine ruhige, besonnene Art wird er auch außerhalb vom Platz eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein", freut sich Kray-Trainer Sebastian Amendt.

Togbedji, der in der Jugend für den MSV Duisburg, VfL Bochum, Arminia Klosterhardt und ETB SW Essen auflief, schaffte in der Saison 2021/2022 den Sprung aus der U19 in die erste Mannschaft des ETB, für die er 23 Partien in der Oberliga absolvierte, ehe es ihn im Sommer 2023 zum Westfalen-Oberligisten Westfalia Herne zog.

Mit den beiden gebürtigen Japanern Shota Tawada und Toja Sato kann der FC Kray zwei weitere Neuzugänge für die am Sonntag beginnende Landesliga-Saison 2023/2024 vermelden.

Der 21-jährige Tawada kommt vom Landesligisten SG Unterrath, für die er in der letzten Saison bereits in der Landesliga aktiv war, nach Essen-Kray. Sato, der in Japan für Parafrente Yonezawa auflief, kam im vergangenen Sommer nach Deutschland und absolvierte für Ligakonkurrent Sportfreunde Niederwenigern in der letzten Saison neun Partien.

"Beide Spieler haben im Probetraining einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht", gibt Amendt zu Protokoll. "Toja ist noch recht jung, doch man sieht, dass seine Spielweise zu unserem Fußball passt. Er wird am Zweikampfverhalten arbeiten müssen, aber seine Dynamik und die Torabschlüsse zeigen, dass er unser Mittelfeld bereichern wird. Shota ist körperlich robuster, besticht aber vor allem durch seine Ruhe am Ball und wird unseren Abwehrverbund in der Breite verstärken. Ich bin froh, dass wir zwei leistungsbereite Entwicklungsspieler für unseren Kader verpflichten konnten."