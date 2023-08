Der FC Kray startet am kommenden Sonntag (6. August) in die neue Saison. Raphael Koczor wird nicht dabei sein. Die Krayer reagierten auf die Sperre und holten einen neuen Torwart.

Der FC Kray hat für seinen Landesliga-Kader einen weiteren Neuzugang präsentiert. Direkt aus Japan, wo er für die Shizuoka Sangyo University gespielt hat, verstärkt der 20-jährige Torwart Mitsuki Nagaya ab sofort das Team von Trainer Sebastian Amendt.

"Nagaya, der nun seine erste Station in Deutschland antritt, überzeugte sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen, sodass schnell klar war, dass wir mit Mitsuki in die neue Spielzeit gehen", heißt es von offizieller Seite des FC Kray.

Am Sonntag, 6. August (15.15 Uhr), startet der Oberliga-Absteiger beim SV Biemenhorst in die Landesliga-Saison 2023/2024.

Eigentlich ist Raphael Koczor, der von Rot-Weiss Essen kam, die Nummer eins der Krayer. Doch der 34-Jährige steht Coach Amendt in den nächsten vier Wochen erst einmal nicht zur Verfügung.

Der Grund: Der Vorwurf der Spielmanipulation des DFB gegenüber Koczor wurde zwar zurückgezogen, doch die Strafe bleibt.

Amendt berichtet von den Folgen nicht nur für den Verein, sondern auch für den Spieler: "Er wird mit dieser Sache immer in Verbindung gebracht werden, auch wenn es nicht stimmt und zurückgezogen wurde, und das finde ich sehr schade." Zu dem Ausfall direkt bei Saisonbeginn erklärt der Kray-Coach: "Wir haben damit nichts zu tun und sind nun die Leidtragenden!"

Auch ohne Koczor freuen sich die Krayer auf den Auftakt. Dass sie schnell wieder in die Oberliga hoch wollen, ist kein Geheimnis. Amendt: "Grundsätzlich sind wir gut vorbereitet, wir haben natürlich eine ganz neue Mannschaft. Die Anpassungsprozesse laufen noch. Wir haben viele gute Ansätze, aber sind eben noch nicht so weit, dass alles passt. Wir freuen uns auf eine spannende Saison. Unser Ziel ist es wieder nach oben zu kommen. Wir wissen jedoch, dass es starke Konkurrenz gibt."