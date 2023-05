VfB Frohnhausen: Chamdin Saison hat einen neuen Verein gefunden

Nach fünf Jahren gehen der VfB Frohnhausen und sein Kapitän getrennte Wege. Chamdin Said wechselt in die Bezirksliga.

Transferknaller beim 1. FC Wülfrath! Chamdin Said, Kapitän und Torjäger des VfB Frohnhausen, wechselt aus dem Ruhrgebiet ins Bergische Land.

"Dem 1. FC Wülfrath ist ein großer Transfer geglückt. Wir haben einige Gespräche geführt und freuen uns, dass 'Chames' uns zugesagt hat!", erklärt Michael Massenberg, erster Vorsitzender der Wülfrather.

In den letzten fünf Jahren schoss Said über 80 Pflichtspiel-Tore für Frohnhausen. In der vergangenen Serie waren es auch 23 Treffer. Er hatte schon vor einigen Tagen gegenüber RevierSport einen Tapetenwechsel in Erwägung gezogen und meinte: "Ich bin 35 Jahre alt und seit fünf Jahren in Frohnhausen, ich schließe nicht aus, dass ich eventuell noch einmal etwas anderes machen werde. Ich höre mir alles - ligenunabhängig - gerne an. Auch in Richtung spielender Co-Trainer oder so etwas in der Art schwebt mir vor. Aber, klar: Ich weiß auch, was ich an dem VfB habe. Das weiß ich auch zu schätzen."

"Der 1. FC Wülfrath ist nicht irgendein normaler Bezirksligist, sondern ein Traditionsverein, der in die Landesliga gehört. Und ich werde mit angreifen, dass wir diese Mission so schnell wie möglich erreichen. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und den Aufstiegskampf", erklärt Said nach dem Wechsel.

Im Gespräch mit dem ehemaligen Oberliga-Angreifer wird schnell klar, was im Kopf des Torjägers vorgeht: Er würde gerne noch einmal um einen Aufstieg spielen. Denn seit fünf Jahren, inklusive der Corona-Spielzeiten, schießt Said Tore für den Klassenerhalt. Kaum auszumalen, wie viele Treffer der Deutsch-Libanese in diesem Zeitraum für ein Spitzenteam geschossen hätte. Ab dem 1. Juli 2023 kann er dann beweisen, dass er nicht nur den VfB Frohnhausen zum Klassenerhalt, sondern auch den 1. FC Wülfrath zum Aufstieg schießen kann.

Vor Said hatten schon seine aktuellen Mitspieler Robin und Nico Köhler beim Landesliga-Absteiger aus Wülfrath unterschrieben. Zudem stellte der 1. FC auch schon Semih Demirhat (37 Oberligaspiele), Maximilian Eisenbach (89 Oberligaspiele) sowie Oguzhan Coruk (106 Oberliga-Einsätze) als Zugänge vor.