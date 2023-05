Adler Union Frintrop: Reiners-Brüder schwören Adler Union Frintrop die Treue

Adler Union Frintrop hat den vorzeitigen Aufstieg in die Oberliga Niederrhein klar gemacht. Torjäger Yannick Reiners und Torhüter Nils Reiners sind jetzt schon heiß auf die kommende Saison.

Landesligist Adler Union Frintrop hat einen Spieltag vor Ende der Saison den Aufstieg klar gemacht und somit die Sensation vom Durchmarsch aus der Bezirksliga in die Oberliga Wirklichkeit werden lassen. Die Reiners-Brüder werden auch in der kommenden Saison in der Oberliga Niederrhein den Adler auf der Brust tragen.

Beim 8:0-Erfolg im letzten Heimspiel der laufenden Spielzeit gegen den VfB Frohnhausen stockte Yannick Reiners sein Torkonto auf nunmehr 30 Treffer auf und wird aller Voraussicht nach am kommenden Spieltag zum Torschützenkönig ernannt. Den zweiten Platz der Torjägerliste belegt derzeit Chamdin Said vom VfB Frohnhausen mit 23 erzielten Treffern.

Nach dem geglückten Aufstieg und seinem Dreierpack in der ersten Halbzeit gegen Frohnhausen freute sich der 30-Tore-Mann über den historischen Erfolg seiner Mannschaft. „Die ganze Saison war einfach unglaublich. Es war unfassbar, was wir Woche für Woche abgeliefert haben und ich habe auch endlich meine 30 Tore erzielt. Gegen Frohnhausen war es zwar am Anfang noch spannend, danach haben wir sie jedoch gebrochen. Letzte Woche durften sie feiern und jetzt sind wir dran. Es lief einfach alles perfekt”, bilanzierte Reiners nach der Partie gegen den Lokalrivalen aus Frohnhausen.

Bereits in einem früheren Interview mit RevierSport betonte der Angreifer, dass Loyalität für ihn ganz weit oben auf der Liste stehe.

Auch in der kommenden Saison wird Reiners für Adler Union auf Torejagd gehen. „Ich kann hundertprozentig sagen, dass ich den Adler auch in der kommenden Saison auf der Brust tragen werde”, erklärte der Torjäger mit Blick auf seine Zukunft.





Auch sein Bruder und Torhüter Nils Reiners hatte durch seine starken Leistungen zwischen den Pfosten großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Der Keeper hat sein Arbeitspapier beim frischgebackenen Aufsteiger bereits verlängert.

Ich liebe den Verein und ich habe hier nicht nur Teamkollegen gewonnen, sondern auch Freunde Nils Reiners

„Wir sind in das Spiel reingegangen und wollten einfach nochmal unsere ganze Qualität auf den Platz bringen. Wir wussten, dass Frohnhausen ein unangenehmer Gegner ist, aber dass wir so gut performen und sie mit 8:0 schlagen, damit hätte vor der Partie wohl niemand gerechnet”, bilanzierte der Torhüter.

Genau wie sein Bruder Yannick wird auch Nils Reiners in der nächsten Saison mit Adler Union in der Oberliga auflaufen. „Ich bin für die Oberliga fest eingeplant und habe meinen Vertrag für die nächste Saison bereits unterschrieben. Ich liebe den Verein und ich habe hier nicht nur Teamkollegen gewonnen, sondern auch Freunde. Mit diesen Jungs einen solchen Erfolg zu feiern ist einfach überragend.”