Landesliga: Adler Union versetzt ganz Frintrop nach Oberliga-Aufstieg in Ekstase

In der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 machte Adler Union Frintrop mit einem 8:0-Erfolg über den VfB Frohnhausen den Oberliga-Aufstieg klar. Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr.

Adler Union Frintrop machte am 25. Spieltag der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 die Sensation perfekt. Die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Cornelißen gewann im letzten Heimspiel der Saison mit 8:0 (4:0) gegen den Lokalrivalen vom VfB Frohnhausen und steht durch den Erfolg als vorzeitiger Aufsteiger in die Oberliga Niederrhein fest.

Beim Spiel gegen Frohnhausen ließ Adler Union keine Zweifel am Aufstieg aufkommen und dominierte die Partie über die gesamten 90 Minuten. Top-Torjäger Yannick Reiners erzielte bereits in der ersten Halbzeit einen Dreierpack und brachte seine Mannschaft dadurch auf die Siegerstraße. Weitere Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

Nach dem Schlusspfiff kannten die Spieler, Fans und Verantwortlichen kein Halten mehr. Frintrops Trainer musste zwar einige Bierduschen über sich ergehen lassen, jedoch wurde davon die Freude über den sensationellen Aufstieg in keinster Weise getrübt.

„Es fühlt sich einfach geil an und das Spiel gegen Frohnhausen lief für uns perfekt. Gott sei Dank ging aus unserer Sicht alles ziemlich einfach und schnell, sodass wir bereits mit einem guten Gefühl in die Pause gehen konnten. Wir sind überglücklich und freuen uns auf die Feierlichkeiten. Der Zug hat keine Bremsen und heute Abend ist für uns alle Vollgas angesagt”, freute sich Cornelißen nach dem Kantersieg seiner Mannschaft.





Jonas Rübertus war die Freude über den Aufstieg nach dem Schlusspfiff ebenfalls anzusehen. Als Kapitän führte der Verteidiger seine Mannschaft gegen Frohnhausen zum Aufstieg und will auch im kommenden Jahr in der Oberliga mit Alder Union eine gute Figur abgeben.

Es gibt viele Spieler, die seit acht, neun Jahren in dieser Mannschaft spielen und noch viel länger im Verein sind und dass wir das nun alle zusammen im besten Fußballalter erleben dürfen, macht uns unglaublich glücklich. Jonas Rübertus

„Der Erfolg fühlt sich einfach unglaublich toll an, weil wir mit dieser Truppe schon so lange zusammen sind. Es gibt viele Spieler, die seit acht, neun Jahren in dieser Mannschaft spielen und noch viel länger im Verein sind und dass wir das nun alle zusammen im besten Fußballalter erleben dürfen, macht uns unglaublich glücklich”, erklärte Rübertus.

Des Weiteren erklärte Rübertus, dass so gut wie alle Spieler dem Verein in der kommenden Saison erhalten bleiben werden: „Hier werden fast alle im kommenden Jahr wieder den Adler auf der Brust tragen. Es kommen auch noch ein paar Leute dazu und dann werden wir sehen, wozu wir in der Oberliga fähig sind.”

Tobias Uehmann wurde beim Spiel gegen den VfB in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Er erklärte, dass ein direkter Durchmarsch in die Oberliga zu Beginn der Saison noch kein wirkliches Thema war. „Am Anfang der Saison hätten wir da so nicht mit gerechnet. Im Verlauf der Saison wurde die Hoffnung jedoch immer größer, auch weil die Ergebnisse immer wieder gestimmt haben. Dass wir das letzte Heimspiel im Derby gegen Frohnhausen mit 8:0 gewinnen, ist natürlich der absolute Wahnsinn und ich glaube, an diesem Tag geht keiner von uns so schnell ins Bett.”

Kommende Woche gastiert Adler Union Frintrop zum letzten Spieltag der Saison beim FC Remscheid.