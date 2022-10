Der VfR Krefeld-Fischeln hat am Wochenende einen neuen Trainer vorgestellt. Das Schlusslicht der Landesliga übernimmt ein ehemaliger Profi.

Karl-Heinz Himmelmann ist nicht mehr Trainer des VfR Krefeld-Fischeln. Nach sieben Spielen und nur einem Punkt sowie einem Torverhältnis von 7:21 Treffern trennte sich der Klub von Himmelmann als Cheftrainer und beförderte den U19-Coach zum neuen Übungsleiter der Landesligamannschaft.

Ex-KFC-Uerdingen-Profi Ronny Kockel ist somit neuer Trainer der 1. Mannschaft des VfR Krefeld-Fischeln.

"Wir bevorzugen diese interne Lösung, da Ronny in den letzten Jahren in der U19 mit dem Großteil des Kaders bereits gearbeitet hat und deshalb die Mannschaft kennt. Die U19 wird er parallel weiter trainieren, wobei die 1. Mannschaft im Falle von Terminkonflikten immer absolute Priorität hat", betonte Fischelns Vorstand Ralf Rusbült. "Ob diese Doppelfunktion zu leisten ist, werden wir sehen. Die Vereinbarung mit Ronny Kockel wurde zunächst bis Ende 2022 geschlossen. Im Dezember setzen wir uns zusammen, werden die vergangenen Wochen bewerten und gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Hoffen wir mit dieser Maßnahme erfolgreich zu sein um den Abstieg in die Bezirksliga zu vermeiden. Ein Abstieg am Ende der Saison wäre ein krasser Rückschritt", ergänzte Rusbült.

Ex-Iran-Profi Kockel debütiert am Sonntag als Fischeln-Cheftrainer

Am Sonntag, den 23. Oktober (15.30 Uhr), debütiert Kockel dann im Heimspiel gegen den SC Kapellen-Erft als Cheftrainer des VfR Krefeld-Fischeln.

Als Profi war der 46-jährige Kockel auch im Iran tätig. Kockel spielte sogar als erster deutscher Fußballprofi im Iran. Weitere Stationen neben dem Engagement im Iran und beim KFC Uerdingen waren Eintracht Trier, SV Sandhausen, Arminia Bielefeld, VfR Mannheim oder auch Olympiakos Nikosia auf Zypern.