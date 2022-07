Landesliga Niederrhein: Spielpläne sind da - die Ansetzungen der drei Staffeln im Überblick

Der Verband hat die Spielpläne für die drei Landesligen am Niederrhein veröffentlicht. Die Ansetzungen der Hinrunde im Überblick.

Die Spielpläne der drei Staffeln der Landesliga Niederrhein sind da. Am Mittwochvormittag veröffentlichte der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) die zeitgenauen Ansetzungen für die kommende Spielzeit. Bis zum Auftakt sind es noch gut sieben Wochen. Am Freitagabend, 26. August, starten alle drei Gruppen in die Saison.

15 Spieltage werden ausgetragen, der letzte davon am 11. Dezember, ehe die Liga in eine Winterpause über rund zweieinhalb Monate geht. Am 26. Februar fällt der Startschuss ins Pflichtspieljahr 2023. Das Saisonfinale steigt am 14. Mai.

Was den Auf- und Abstieg betrifft: Die drei Gruppenersten schaffen den Sprung in die Oberliga. Runter müssen die drei letztplatzierten Teams aus der Staffel eins mit 13 Mannschaften. Die beiden übrigen Staffeln mit 14 Teilnehmern verfügen über vier Abstiegsplätze.

Landesliga Gruppe 1: Die Spieltage bis Ende des Jahres

1. Spieltag

Freitag, 26. August

1. FC Viersen - VSF Amern (19.30 Uhr)

Samstag, 27. August

Rather SV - SG Unterrath

Holzheimer SG - ASV Süchteln (16 Uhr)

Sonntag, 26. August

FC Büderich - VfR Fischeln

1. FC Mönchengladbach - SC Kapellen-Erft

Victoria Menrath - VfB Hilden II (alle 15.30 Uhr)

2. Spieltag

Sonntag, 4. September

VfB Hilden II - Rather SV (13 Uhr)

ASV Süchteln - 1. FC Viersen

VSF Amern - FC Büderich (beide 15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - Holzheimer SG

SC Düsseldorf-West - Victoria Menrath

SG Unterrath - 1. FC Mönchengladbach (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: VfR Fischeln

3. Spieltag

Sonntag, 11. September

VfB Hilden - SC Düsseldorf-West (13 Uhr)

Rather SV - 1. FC Mönchengladbach

1. FC Viersen - SC Kapellen-Erft (beide 15 Uhr)

FC Büderich - ASV Süchteln

Holzheimer SG - SG Unterrath

Victoria Mennrath - VfR Fischeln (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: VSF Amern

4. Spieltag

Sonntag, 18. September

VSF Amern - Victoria Mennrath (15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - FC Büderich

VfR Fischeln - VfB Hilden II

SC Düsseldorf-West - Rather SV

1. FC Mönchengladbach - Holzheimer SG

SG Unterrath - 1. FC Viersen (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: ASV Süchteln

5. Spieltag

Sonntag, 25. September

VfB Hilden II - VSF Amern (13 Uhr)

Rather SV - Holzheimer SG

1. FC Viersen - 1. FC Mönchengladbach (beide 15 Uhr)

FC Büderich - SG Unterrath

SC Düsseldorf-West - VfR Fischeln

Victoria Mennrath - ASV Süchteln

spielfrei: SC Kapellen-Erft

6. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober

ASV Süchteln - VfB Hilden II

VSF Amern - SC Düsseldorf-West (beide 15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - Victoria Mennrath

VfR Fischeln - Rather SV

Holzheimer SG - 1. FC Viersen

1. FC Mönchengladbach - FC Büderich (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: SG Unterrath

7. Spieltag

Sonntag, 9. Oktober

VfB Hilden II - SC Kapellen-Erft (13 Uhr)

Rather SV - 1. FC Viersen (15 Uhr)

FC Büderich - Holzheimer SG

VfR Fischeln - VSF Amern

SC Düsseldorf-West - ASV Süchteln

Victoria Mennrath - SG Unterrath (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: 1. FC Mönchengladbach

8. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober

ASV Süchteln - VfR Fischeln

VSF Amern - Rather SV

1. FC Viersen - FC Büderich (alle 15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - SC Düsseldorf-West

1. FC Mönchengladbach - Victoria Mennrath

SG Unterrath - VfB Hilden II (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: Holzheimer SG

9. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober

VfB Hilden II - 1. FC Mönchengladbach (13 Uhr)

Rather SV - FC Büderich

VSF Amern - ASV Süchteln (beide 15 Uhr)

VfR Fischeln - SC Kapellen-Erft (15.30 Uhr)

SC Düsseldorf-West - SG Unterrath

Victoria Mennrath - Holzheimer SG (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: 1. FC Viersen

10. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober

ASV Süchteln - Rather SV

1. FC Viersen - Victoria Mennrath (beide 15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - VSF Amern

Holzheimer SG - VfB Hilden II

1. FC Mönchengladbach - SC Düsseldorf-West

SG Unterrath - VfR Fischeln (alle 15.30 Uhr)

11. Spieltag

Sonntag, 6. November

VfB Hilden II - 1. FC Viersen (13 Uhr)

ASV Süchteln - SG Unterrath (14.30 Uhr)

VSF Amern - SG Unterrath (15 Uhr)

VfR Fischeln - 1. FC Mönchengladbach

SC Düsseldorf-West - Holzheimer SG

Victoria Mennrath - FC Büderich (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: Rather SV

12. Spieltag

Sonntag, 13. November

Rather SV - SC Kapellen-Erft

1. FC Viersen - SC Düsseldorf-West (beide 15 Uhr)

FC Büderich - VfB Hilden II

Holzheimer SG - VfR Fischeln

1. FC Mönchengladbach - VSF Amern

SG Unterrath - ASV Süchteln (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: Victoria Menrath

13. Spieltag

Sonntag, 27. November

ASV Süchteln - 1. FC Mönchengladbach (14.30 Uhr)

VSF Amern - Holzheimer SG (15 Uhr)

SC Kapellen-Erft - SG Unterrath

VfR Fischeln - 1. FC Viersen

SC Düsseldorf-West - FC Büderich

Victoria Mennrath - Rather SV (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: VfB Hilden II

14. Spieltag

Sonntag, 4. Dezember

VfB Hilden II - Victoria Mennrath (13 Uhr)

ASV Süchteln - Holzheimer SG (14.15 Uhr)

VSV Amern - 1. FC Viersen (15 Uhr)

SG Unterrath - Rather SV

VfR Fischeln - FC Büderich

SC Kapellen-Erft - 1. FC Mönchengladbach (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: SC Düsseldorf-West

15. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember

1. FC Viersen - ASV Süchteln

Rather SV - VfB Hilden II (beide 15 Uhr)

Holzheimer SG - SC Kapellen-Erft

FC Büderich - VSF Amern

Victoria Mennrath - SC Düsseldorf-West

1. FC Mönchengladbach - SG Unterrath (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: VfR Fischeln

Landesliga Gruppe 2: Die Spieltage bis Ende des Jahres

1. Spieltag

Freitag, 26. August

BW Dingden - Arminia Klosterhardt (19.30 Uhr)

Samstag, 27. August

TSV Wachtendonk-Wankum - TuS Fichte Lintfort (16 Uhr)

Sonntag, 28. August

SGE Bedburg-Hau - SV Genc Osman Duisburg

SF Broekhuysen - Mülheimer FC (beide 15 Uhr)

VfB Bottrop - PSV Wesel-Lackhausen (15.15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - Spvgg. Sterkrade-Nord

SV Scherpenberg - SV Hönnepel-Niedermörmter (beide 15. 30 Uhr)

2. Spieltag

Samstag, 3. September

Spvgg. Sterkrade-Nord - SGE Bedburg-Hau (16 Uhr)

Sonntag, 4. September

PSV Wesel-Lackhausen - SV Scherpenberg

SV Hönnepel-Niedermörmter - BW Dingden (beide 15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - VfB Bottrop (15.15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - TSV Wachtendonk-Wankum

Arminia Klosterhardt - SF Broekhuysen

Mülheimer FC - DJK SF 97/30 Lowick (alle 15.30 Uhr)

3. Spieltag

Sontag, 11. September

BW Dingden - PSV Wesel-Lackhausen

SF Broekhuysen - SV Hönnepel-Niedermörmter (beide 15 Uhr)

VfB Bottrop - SV Genc Osman Duisburg (15.15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau

SV Scherpenberg - TuS Fichte Lintfort

Mülheimer FC - Arminia Klosterhardt (15. 30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - Spvgg. Sterkrade-Nord (16 Uhr)

4. Spieltag

Sonntag, 18. September

PSV Wesel-Lackhausen - SF Broekhuysen

SV Hönnepel-Niedermörmter - Mülheimer FC

SGE Bedburg-Hau - TSV Wachtendonk-Wankum (alle 15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - BW Dingden (15. 15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - SV Scherpenberg

Arminia Klosterhardt - DJK SF 97/30 Lowick

Spvgg. Sterkrade-Nord - VfB Bottrop (alle 15. 30 Uhr)

5. Spieltag

Sonntag, 25. September

BW Dingden - SV Genc Osman Duisburg

SF Broekhuysen - TuS Fichte Lintfort (beide 15 Uhr)

VfB Bottrop - SGE Bedburg-Hau (15.15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - TSV Wachtendonk-Wankum

SV Scherpenberg - Spvgg. Sterkrade-Nord

Arminia Klosterhardt - SV Hönnepel-Niedermörmter

Mülheimer FC - PSV Wesel-Lackhausen (alle 15.30 Uhr)

6. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober

PSV Wesel-Lackhausen - Arminia Klosterhardt

SV Hönnepel-Niedermörmter - DJK SF 97/30 Lowick

SGE Bedburg-Hau - SV Scherpenberg (alle 15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - Mülheimer FC (15.15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - SF Broekhuysen

Spvgg. Sterkrade-Nord - BW Dingden (beide 15. 30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - VfB Bottrop (16 Uhr)

7. Spieltag

Samstag, 8. Oktober

BW Dingden - SGE Bedburg-Hau (16 Uhr)

Sonntag, 9. Oktober

SV Hönnepel-Niedermörmter - PSV Wesel-Lackhausen

SF Broekhuysen - Spvgg. Sterkrade-Nord (beide 15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - VfB Bottrop

SV Scherpenberg - TSV Wachtendonk-Wankum

Arminia Klosterhardt - TuS Fichte Lintfort

Mülheimer FC - SV Genc Osman Duisburg (alle 15.30 Uhr)

8. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober

PSV Wesel-Lackhausen - DJK SF 97/30 Lowick

SGE Bedburg-Hau - SF Broekhuysen (beide 15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - SV Hönnepel-Niedermörmter

VfB Bottrop - SV Scherpenberg (beide 15.15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - Arminia Klosterhardt

Spvgg. Sterkrade-Nord - Mülheimer FC (beide 15. 30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - BW Dingden (16 Uhr)

9. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober

BW Dingden - VfB Bottrop

PSV Wesel-Lackhausen - TuS Fichte Lintfort

SV Hönnepel-Niedermörmter - SV Genc Osman Duisburg

SF Broekhuysen - TSV Wachtendonk-Wankum (alle 15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - SV Scherpenberg

Arminia Klosterhardt - Spvgg. Sterkrade-Nord

Mülheimer FC - SGE Bedburg-Hau (alle 15.30 Uhr)

10. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober

SGE Bedburg-Hau - Arminia Klosterhardt (15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - DJK SF 97/30 Lowick

VfB Bottrop - SF Broekhuysen (beide 15.15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - PSV Wesel-Lackhausen

SV Scherpenberg - BW Dingden

Spvgg. Sterkrade-Nord - SV Hönnepel-Niedermörmter (alle 15.30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - Mülheimer FC (16 Uhr)

11. Spieltag

Sonntag, 6. November

SV Hönnepel-Niedermörmter - SGE Bedburg-Hau

SF Broekhuysen - SV Scherpenberg (beide 14.30 Uhr)

PSV Wesel-Lackhausen - Spvgg. Sterkrade-Nord (15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - SV Genc Osman Duisburg (15.15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - BW Dingden

Arminia Klosterhardt - TSV Wachtendonk-Wankum

Mülheimer FC - VfB Bottrop (alle 15.30 Uhr)

12. Spieltag

Samstag, 12. November

SGE Bedburg-Hau - PSV Wesel-Lackhausen (16 Uhr)

Sonntag, 13. November

BW Dingden - SF Broekhuysen (14. 30 Uhr)

VfB Bottrop - Arminia Klosterhardt (15.15 Uhr)

DJK SF 97/30 Lowick - SV Genc Osman Duisburg

SV Scherpenberg - Mülheimer FC

Spvgg. Sterkrade-Nord - TuS Fichte Lintfort (alle 15.30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - SV Hönnepel-Niedermörmter (16 Uhr)

13. Spieltag

Sonntag, 27. November

PSV Wesel-Lackhausen - TSV Wachtendonk-Wankum

SV Hönnepel-Niedermörmter - VfB Bottrop

SF Broekhuysen - DJK SF 97/30 Lowick (alle 14.30 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - SGE Bedburg-Hau (15.15 Uhr)

SV Genc Osman Duisburg - Spvgg. Sterkrade-Nord

Arminia Klosterhardt - SV Scherpenberg

Mülheimer FC - BW Dingden (alle 15.30 Uhr)

14. Spieltag

Samstag, 3. Dezember

SV Genc Osman Duisburg - SGE Bedburg-Hau (16 Uhr)

Sonntag, 4. Dezember

SV Hönnepel-Niedermörmter - SV Scherpenberg

PSV Wesel-Lackhausen - VfB Bottrop (beide 14.15 Uhr)

TuS Fichte Lintfort - TSV Wachtendonk-Wankum (15.15 Uhr)

Spvgg. Sterkrade-Nord - DJK SF 97/30 Lowick

Arminia Klosterhardt - BW Dingden

Mülheimer FC - SF Broekhuysen (alle 15.30 Uhr)

15. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember

BW Dingden - SV Hönnepel-Niedermörmter

SF Broekhuysen - Arminia Klosterhardt

SGE Bedburg-Hau - Spvgg. Sterkrade-Nord (alle 14.15 Uhr)

VfB Bottrop - TuS Fichte Lintfort (15.15 Uhr)

SV Scherpenberg - PSC Wesel-Lackhausen

DJK SF 97/30 Lowick - Mülheimer FC (beide 15.30 Uhr)

TSV Wachtendonk-Wankum - SV Genc Osman Duisburg (16 Uhr)

Landesliga Gruppe 3: Die Spieltage bis Ende des Jahres

1. Spieltag

Freitag, 26. August

SC Reusrath - DJK Adler Union Frintrop (19.30 Uhr)

Sonntag, 28. August

SC Velbert - TUSEM Essen

FC Remscheid - DV Solingen

VfB Frohnhausen - DJK BW Mintard

SV Wermelskirchen - 1. FC Wülfrath

ESC Rellinghausen - SF Niederwenigern (alle 15 Uhr)

SpVgg Steele - FSV Vohwinkel (15.15 Uhr)

2. Spieltag

Sonntag, 4. September

FSV Vohwinkel - ESC Rellinghausen

SF Niederwenigern - SV Wermelskirchen

1. FC Wülfrath - VfB Frohnhausen

DJK Adler Union Frintrop - SC Velbert

TUSEM Essen - SpVgg Steele (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - FC Remscheid (15.15 Uhr)

DV Solingen - SC Reusrath (15.30 Uhr)

3. Spieltag

Sonntag, 11. September

SV Velbert - SpVgg Steele

FC Remscheid - 1.FC Wülfrath

VfB Frohnhausen - SF Niederwenigern

SV Wermelskirchen - FSV Vohwinkel

ESC Rellinghausen - TUSEM Essen

DJK Adler Union Frintrop - DV Solingen (alle 15 Uhr)

SC Reusrath - DJK BW Mintard (15.30 Uhr)

4. Spieltag

Sonntag, 18. September

FSV Vohwinkel - VfB Frohnhausen

SF Niederwenigern - FC Remscheid

1. FC Wülfrath - SC Reusrath

TUSEM Essen - SV Wermelskirchen (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - DJK Adler Union Frintrop

SpVgg Steele - ESC Rellinghausen (beide 15.15 Uhr)

DV Solingen - SC Velbert (15.30 Uhr)

5. Spieltag

Sonntag, 25. September

SC Velbert - ESC Rellinghausen

FC Remscheid - FSV Vohwinkel

VfB Frohnhausen - TUSEM Essen

SV Wermelskirchen - SpVgg Steele

DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Wülfrath (alle 15 Uhr)

DV Solingen - DJK BW Mintard

SC Reusrath - SF Niederwenigern (beide 15. 30 Uhr)

6. Spieltag

Sonntag, 2. Oktober

FSV Vohwinkel - SC Reusrath

SF Niederwenigern - DJK Adler Union Frintrop

1. FC Wülfrath - DV Solingen

ESC Rellinghausen - SV Wermelskirchen

TUSEM Essen - FC Remscheid (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - SC Velbert

SpVgg Steele - VfB Frohnhausen (beide 15.15 Uhr)

7. Spieltag

Sonntag, 9. Oktober

SC Velbert - SV Wermelskirchen

FC Remscheid - SpVgg Steele

VfB Frohnhausen - ESC Rellinghausen

DJK Adler Union Frintrop - FSV Vohwinkel (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - 1. FC Wülfrath (15.15 Uhr)

DV Solingen - SF Niederwenigern

SC Reusrath - TUSEM Essen (beide 15. 30 Uhr)

8. Spieltag

Sonntag, 16. Oktober

FSV Vohwinkel - DV Solingen

SF Niederwenigern - DJK BW Mintard

1. FC Wülfrath - SC Velbert

SV Wermelskirchen - VfB Frohnhausen

SCW Rellinghausen - FC Remscheid

TUSEM Essen - DJK Adler Union Frintrop (alle 15 Uhr)

SpVgg Steele - SC Reusrath (15.15 Uhr)

9. Spieltag

Sonntag, 23. Oktober

SC Velbert - VfB Frohnhausen

FC Remscheid - SV Wermelskirchen

1. FC Wülfrath - SF Niederwenigern

DJK Adler Union Frintrop - SpVgg Steele (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - FSV Vohwinkel (15.15 Uhr)

DV Solingen - TUSEM Essen

SC Reusrath - ESC Rellinghausen (beide 15.30 Uhr)

10. Spieltag

Sonntag, 30. Oktober

FSV Vohwinkel - 1. FC Wülfrath

SF Niederwenigern - SC Velbert

VfB Frohnhausen - FC Remscheid

SV Wermelskirchen - SC Reusrath

ESC Rellinghausen - DJK Adler Union Frintrop

TUSEM ESsen - DJK BW Mintard (alle 15 Uhr)

SpVgg Steele - DV Solingen (15.15 Uhr)

11. Spieltag

Sonntag, 6. November

SC Velbert - FC Remscheid

SF Niederwenigern - FSV Vohwinkel

1. FC Wülfrath - TUSEM Essen

DJK Adler Union Frintrop - SV Wermelskirchen (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - SpVgg Steele (15.15 Uhr)

DV Solingen - ESC Rellinghausen

SC Reusrath - VfB Frohnhausen (beide 15.30 Uhr)

12. Spieltag

Sonntag, 13. November

SC Velbert - FSV Vohwinkel

FC Remscheid - SC Reusrath

VfB Frohnhausen - DJK Adler Union Frintrop

SV Wermelskirchen - DV Solingen

ESC Rellinghausen - DJK BW Mintard

TUSEM Essen - SF Niederwenigern (alle 15 Uhr)

SpVgg Steele - 1. FC Wülfrath (15.15 Uhr)

13. Spieltag

Sonntag, 27. November

FSV Vohwinkel - TUSEM Essen

SF Niederwenigern - SpVgg Steele

1. FC Wülfrath - ESC Rellinghausen

DJK Adler Union Frintrop - FC Remscheid (alle 15 Uhr)

DJK BW Mintard - SV Wermelskirchen (15.15 Uhr)

DV Solingen - VfB Frohnhausen

SC Reusrath - SC Velbert (beide 15.30 Uhr)

14. Spieltag

Sonntag, 4. Dezember

TUSEM Essen - SC Velbert

1. FC Wülfrath - SV Wermelskirchen

SF Niederwenigern - ESC Rellinghausen

FSV Vohwinkel - SpVgg Steele

DJK Adler Union Frintrop - SC Reusrath (15 Uhr)

DJK BW Mintard - VfB Frohnhausen (15.15 Uhr)

DV Solingen - FC Remscheid (15.30 Uhr)

15. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember

ESC Rellinghausen - FSV Vohwinkel

SV Wermelskirchen - SF Niederwenigern

VfB Frohnhausen - 1. FC Wülfrath

FC Remscheid - DJK BW Mintard

SC Velbert - DJK Adler Union Frintrop (alle 15 Uhr)

SpVgg Steele - TUSEM Essen (15.15 Uhr)

SC Reusrath - DV Solingen (15. 30 Uhr)