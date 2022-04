Landesliga Westfalen 3: Kantersieg, zweimal Rot: Aufstiegs-Zweikampf bleibt spannend

In der Landesliga Westfalen 3 stand am Ostermontag der 27. Spieltag auf dem Programm. So lief es für die Titelanwärter Türkspor Dortmund und Hombrucher SV.

Das Rennen um den Aufstiegsplatz in der Landesliga Westfalen 3 bleibt elektrisierend. Alles deutet auf einen Zweikampf zwischen Tabellenführer Türkspor Dortmund und Verfolger Hombrucher SV hin - auch nach dem 27. Spieltag am Ostermontag. Denn während Türkspor einen 7:1-Kantersieg über den SuS Kaiserau feierte, erfüllten auch die Hombrucher ihre Pflicht. Sie setzten sich 1:0 gegen die SpVgg Horsthausen durch. Fabian Martins (78.) erzielte das Tor des Tages. Die Partie ging mit nur zehn Spielern auf beiden Seiten zu Ende. Nach 64 Minuten gab es Gelb-Rot für einen Hombrucher, in der Schlussphase sah zudem ein Gästespieler Glatt-Rot. Derweil traf der frühere Profi Marcel Reichwein bei Türkspors Schützenfest dreifach (6., 39., 48.). Zudem waren Duran Turan (10.), Santiliano Braja (50.), Florian Juka (79.) sowie Ibrahim Diallo (85.) erfolgreich. Felix Hülsmann hatte zwischenzeitlich für Kaiserau getroffen. So bleibt an der Tabellenspitze alles beim alten. Der Vorsprung des TSD auf den HSV beträgt weiterhin sieben Punkte. Doch das Tabellenbild ist trügerisch, da Hombruch drei Partien weniger bestritten hat - und obendrein das direkte Duell noch aussteht. Vier Spieltage vor dem Ende der Saison (15. Mai) kommt es zum Showdown. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Meisterschaft in dieser Partie entscheidet. Zunächst aber geht es für Hombruch am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den SuS Kaiserau weiter, Türkspor gastiert beim SSV Buer (15.15 Uhr).

