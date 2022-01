Knappmann-Debüt: Blau-Weiß Mintard mit 2:2 gegen Bezirksligist

Bezirksliga-Spitzenreiter TuSEM Essen hat Landesligist Blau-Weiß Mintard im Testspiel ein Unentschieden abgerungen. Der Ausgleich für die Gäste aus Mintard fiel spät.

TuSEM Essen hat im Testspiel gegen Blau-Weiß Mintard einen 2:2-Achtungserfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Carsten Isenberg sah dabei vor heimischer Kulisse sogar lange wie der Sieger der Partie aus. Bei Landesligist Mintard feierte unter anderem der neue Trainer Christian Knappman seinen Einstand an der Seitenlinie. Ein Neuzugang traf zum späten Ausgleich für die Gäste.

Mintard: Herne-Neuzugang mit Debüt und Tor

„Wir werden extrem viel testen, angefangen vom Personal bis hin zu verschiedenen Systemen. Einfach, um uns in der Findungsphase besser aufeinander einzustimmen“, hatte Mintards Neu-Trainer Christian Knappman bereits im Vorfeld der Partie auf der Vereinshomepage angemerkt. Und in der Tat nutzte Knappmann, wie auch sein Trainerkollege Isenberg, das Spiel, um viel zu wechseln und einigen Spielern Spielpraxis zu verschaffen. Bei den Gästen aus Mintard stand Neuzugang Timo Conde von Westfalia Herne in der Startelf. Auch David Römer konnte im Laufe des Spiels sein Debüt feiern.

Zunächst sorgte Gäste-Stürmer Nick Heppner für die Mintard-Führung (25.). Die Antwort des Bezirksliga-Spitzenreiters aus Essen ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Niklas Wilhelm Höing brachte den Gastgeber mit seinem Tor zurück ins Spiel (33.).

Ein ausgeglichenes Spiel sahen die Zuschauer dann auch weitestgehend in der zweiten Halbzeit. Nachdem Maximilian Golz das Spiel für TuSEM zunächst drehen konnte (56.), sah es lange nach einem Sieg für die Essener aus. Doch in der 80. Minute konnte Mintard-Neuzugang Conde den Ausgleich für die Gäste erzielen.

TuSEM-Coach Isenberg sieht verdientes Remis

TuSEM-Trainer Isenberg war mit seiner Mannschaft, die erst seit einer Woche wieder in der Vorbereitung ist, rundum zufrieden. „Das war heute wirklich ein guter Test meiner Mannschaft gegen einen höherklassigen Gegner. Die Mintarder haben uns hoch gepresst, das haben wir so auch erwartet. Trotzdem haben wir es immer wieder geschafft spielerische Lösungen zu finden und den Ball sauber hinten rausgespielt. Das ist auch ganz klar unsere Vorgabe, wir haben einen mutigen, fußballerischen Ansatz. Solche Testspiele sind immer eine gute Gelegenheit, gewisse Dinge einzustudieren. Insgesamt haben wir das Spiel ausgeglichen gestaltet. Das Unentschieden ist absolut verdient“, analysierte der B-Lizenzinhaber.

„Wir konnten heute einige Wechsel vollziehen und so möglichst vielen Spielern Spielpraxis geben. In der Vorbereitung kann sich jeder Spieler für die erste Elf empfehlen. Am Dienstag haben wir den nächsten Test, dann werden wir auch mit Sicherheit wieder rotieren“, blickte Isenberg auf den anstehenden Test gegen die SG Essen-Schönebeck II (25. Januar, 19:30 Uhr).